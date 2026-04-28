Bütow-Doppelpack besiegelt Comets Fast-Abstieg

Es war ein Nachmittag mit Emotionen und der harten sportlichen Realität am Kieler Ostufer. Bevor der Ball rollte, standen Blumen und herzliche Worte im Mittelpunkt: Franko Milbradt wurde in seinem letzten Heimspiel vom SVE Comet Kiel offiziell verabschiedet. Der 37-Jährige, der seit 2022 für die „Cometen“ aufläuft, beendet nach dieser Saison seine aktive Karriere. Doch sportliche Geschenke gab es für den Routinier an diesem Tag nicht. Mit einer 0:2-Niederlage gegen den TSV Kropp verabschiedet sich Comet Kiel nach nur einem Jahr fast sicher wieder aus der Landesliga Schleswig.
Die Kieler, die an der Seitenlinie vom Duo Matthias Losch und Nico Sellmer für den erkrankten Jan Schümann betreut wurden, starteten motiviert, um Milbradt einen würdigen Heimgang zu bereiten. Doch der TSV Kropp erwies sich als Spielverderber. Die Gäste, die selbst noch wichtige Punkte für den Klassenerhalt benötigten, übernahmen von Beginn an das Kommando. Besonders in den ersten 20 Minuten brannte es lichterloh im Kieler Strafraum.
TSV-Cheftrainer Julian Schröder sah eine spielstarke erste Hälfte seiner Mannschaft, bemängelte jedoch die Chancenverwertung: „In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Chancenwucher betrieben, doch viele und gut herausgespielte Chancen gehabt. Das 1:0 haben wir aber nicht gemacht.“ So ging es trotz klarer Überlegenheit, u. a. schoss Paul Krämer Keeper Lukas Losch aus kurzer Entfernung fast Ko, der Gäste mit einem torlosen Remis in die Kabinen.
Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Kropper schließlich für ihren Aufwand. In der 53. Minute brach Thies Bütow den Bann und erzielte die verdiente Führung. Die Kieler Bemühungen, das Spiel noch einmal zu drehen, blieben weitgehend wirkungslos. Die langen Bälle der Gastgeber stellten die sattelfeste Kropper Defensive vor keine ernsthaften Probleme. In der 78. Minute sorgte Bütow mit seinem zweiten Treffer des Tages schließlich für die Entscheidung.
SVE-Ligamanager Nico Sellmer erkannte die Überlegenheit des Gegners nach dem Abpfiff neidlos an: „Wir haben uns teuer verkauft, aber absolut verdient verloren. Wir haben in 90 Minuten nur eine echte Torchance – so kannst du ein Spiel nicht gewinnen. Im Vergleich zum Hinspiel sah Sellmer bei den ebenfalls personell geschwächten Kroppern eine Runderneuerung, die „hat ein richtig gutes Spiel gemacht. „Von der Veranlagung her eine der besten Mannschaften, die hier bei uns gespielt haben“, fügte der SVE-Ligamanager hinzu.
Während der SVE Comet Kiel mit seinem verletzungsgeplagten und kleinen Kader den Gang in die Verbandsliga antreten muss, verschafft sich der TSV Kropp wichtige Luft im Tabellenkeller. Dennoch mahnt Julian Schröder zur Wachsamkeit: „Wir nehmen die Punkte mit, richtig gut. Jetzt haben wir ein bisschen Abstand, aber durch sind wir noch nicht. Von daher geht das jetzt weiter, wir sind motiviert.“
Für Franko Milbradt endet die Zeit am Ostufer zwar mit einer Niederlage, doch der Respekt seiner Mannschaftskameraden und des Vereins war ihm bei seinem letzten Auftritt vor heimischer Kulisse gewiss.
Stimmen zum SpielJulian Schröder (Trainer TSV Kropp)
SVE Comet Kiel: Losch – Gesper, Morina (75. Rassmanns), Kusnierczyk, Celik – Assameur, Lawson-Body, Arian Jashari, Schmidt – Milbradt (82. Pena), Alban Jashari.
Trainer: Matthias Losch/Nico Sellmer.
TSV Kropp: Rangnick – Popovici, Brand, Thomsen, Weinert – Krämer, Bütow, Legrum, Flor (87. Trieloff) – Kuhn (46. Wasielewski), Krause (65. Jaafari).
Trainer: Julian Schröder.
SR: Marcel Hosenthien (TSV Benz-Nüchel).
Ass.: Ronny Perkuhn, Dennis Knoop.
Z.: 50.
Tore: 0:1 Thies Bütow (53.), 0:2 Thies Bütow (78.).