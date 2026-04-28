Bütow-Doppelpack besiegelt Comets Fast-Abstieg

Franko Milbradt (SVE Comet Kiel) beendet seine Karriere auf dem grünen Rasen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Es war ein Nachmittag mit Emotionen und der harten sportlichen Realität am Kieler Ostufer. Bevor der Ball rollte, standen Blumen und herzliche Worte im Mittelpunkt: Franko Milbradt wurde in seinem letzten Heimspiel vom SVE Comet Kiel offiziell verabschiedet. Der 37-Jährige, der seit 2022 für die „Cometen“ aufläuft, beendet nach dieser Saison seine aktive Karriere. Doch sportliche Geschenke gab es für den Routinier an diesem Tag nicht. Mit einer 0:2-Niederlage gegen den TSV Kropp verabschiedet sich Comet Kiel nach nur einem Jahr fast sicher wieder aus der Landesliga Schleswig.

Kropper Dominanz trotz „Chancenwucher“

Die Kieler, die an der Seitenlinie vom Duo Matthias Losch und Nico Sellmer für den erkrankten Jan Schümann betreut wurden, starteten motiviert, um Milbradt einen würdigen Heimgang zu bereiten. Doch der TSV Kropp erwies sich als Spielverderber. Die Gäste, die selbst noch wichtige Punkte für den Klassenerhalt benötigten, übernahmen von Beginn an das Kommando. Besonders in den ersten 20 Minuten brannte es lichterloh im Kieler Strafraum.

Leif Celik (SVE Comet Kiel) im Kopfballduell mit (TSV Kropp) Bjarne Kuhn. – Foto: Ismail Yesilyurt

TSV-Cheftrainer Julian Schröder sah eine spielstarke erste Hälfte seiner Mannschaft, bemängelte jedoch die Chancenverwertung: „In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Chancenwucher betrieben, doch viele und gut herausgespielte Chancen gehabt. Das 1:0 haben wir aber nicht gemacht.“ So ging es trotz klarer Überlegenheit, u. a. schoss Paul Krämer Keeper Lukas Losch aus kurzer Entfernung fast Ko, der Gäste mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Thies Bütow wird zum Matchwinner Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Kropper schließlich für ihren Aufwand. In der 53. Minute brach Thies Bütow den Bann und erzielte die verdiente Führung. Die Kieler Bemühungen, das Spiel noch einmal zu drehen, blieben weitgehend wirkungslos. Die langen Bälle der Gastgeber stellten die sattelfeste Kropper Defensive vor keine ernsthaften Probleme. In der 78. Minute sorgte Bütow mit seinem zweiten Treffer des Tages schließlich für die Entscheidung.

Thies Bütow (TSV Kropp) machte mit seinem Doppelpack das Dutzend an Saisontoren voll. Mit wichtigen Treffern zum 2-0 beim SVE Comet Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt