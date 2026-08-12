Büsum verschläft eine Stunde – Kellinghusen bestraft die Fehler

– Foto: Thomas Rinke

Der erhoffte erste Saisonsieg muss warten. Der TSV Büsum hat am dritten Spieltag der Verbandsliga West mit 2:4 (0:2) beim VfL Kellinghusen verloren und steht damit nach drei Partien bei einem Punkt. Für den Aufsteiger aus Kellinghusen war es dagegen der erste Sieg der neuen Saison.

Dethlefs reagierte zur Halbzeit mit zwei Wechseln. Frederic Popp und Magnus Schippmann kamen für Jan-Philipp Kobus und Timo Schulz. Doch auch der Beginn des zweiten Durchgangs missriet den Gästen gründlich.

Die Mannschaft von Trainer Tim Dethlefs fand am Dienstagabend nur schwer in die Partie. Kellinghusen präsentierte sich von Beginn an aggressiver und griffiger und ging nach 13 Minuten in Führung. Nach einem Eckball traf Christoph Ratjen zum 1:0. Kurz vor der Pause erhöhte Tom Wagner in der 41. Minute auf 2:0. Die Gastgeber nahmen damit einen komfortablen Vorsprung mit in die Kabine.

Zwei Gegentore nach der Pause entscheiden die Partie

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Finn Lukas Timmermann auf 3:0. In der 55. Minute folgte bereits das 4:0 durch Philipp Maximilian Ratjen. Binnen acht Minuten hatte Kellinghusen die Partie praktisch entschieden.

Erst danach fand Büsum besser ins Spiel. In der 60. Minute verlängerte Horst Jens Röhe nach Darstellung des Vereins einen Ball von Luis Flemming Dorn über die Kellinghusener Abwehr. Meyer startete in die Tiefe und verkürzte auf 1:4.

Zwölf Minuten später gelang den Gästen auch der zweite Treffer. Lukas Wefer bediente Ampting im Strafraum, der zum 2:4 einschob. Die offiziellen Spieldaten bestätigen die Büsumer Treffer durch Meyer in der 60. und Ampting in der 72. Minute.

Büsum versuchte anschließend weiter, den Rückstand zu verkürzen, konnte aus seiner stärkeren Schlussphase aber keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Damit blieb es beim 4:2 für die Mannschaft von Trainer Aykut Ekici.

Die Büsumer selbst gingen anschließend hart mit ihrem Auftritt ins Gericht und bezeichneten weite Strecken der Partie in ihrem Instagram-Bericht als „kompletten Totalausfall“. Vor allem die erste Stunde dürfte Dethlefs beschäftigen: Vier Gegentore hatte sich sein Team bis zur 55. Minute eingefangen, ehe es offensiv selbst Wirkung entwickelte.

Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt nicht. Bereits am Samstag, 15. August, empfängt der TSV Büsum um 15 Uhr den FC Fetih-Kisdorf. Dort soll im heimischen Rosengrund die Reaktion folgen.

VfL Kellinghusen – TSV Büsum 4:2

VfL Kellinghusen: Emilio Felice Valiani, Christoph Ratjen, Luk Armbrust, Thore Heinrich Jacobs, Finn Lukas Timmermann (62. Felix Struckmann), Tom Wagner (68. Torge Kossiski), Paul Lück, Phillipp Maximilian Ratjen (82. Mathis Schröder), Fynn Haakon Wiegand (94. Moritz Luca Köstler), Ernesto Valiani, Paul Mohr (77. Jasper Michel Sienknecht) - Trainer: Aykut Ekici

TSV Büsum: Magnus Ehlers, Jan-Oliver Mauriczat, Jan-Philipp Kobus (46. Frederic Popp), Luis Flemming Dorn, Timo Schulz (46. Magnus Schippmann), Lukas Wefer, Niklas Blohm, Domenic Meyer (61. Tristan Bies), Lennox Patzer (58. Jost Wendelin Hagelstein), Horst Jens Röhe, Leif Ampting - Trainer: Tim Dethlefs

Schiedsrichter: Patrice Leon Pluche - Zuschauer: 103

Tore: 1:0 Christoph Ratjen (13.), 2:0 Tom Wagner (41.), 3:0 Finn Lukas Timmermann (47.), 4:0 Phillipp Maximilian Ratjen (55.), 4:1 Domenic Meyer (60.), 4:2 Leif Ampting (72.)