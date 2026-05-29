Büsnau unter Druck: Mit Schützenhilfe zurück an die Tabellenspitze?

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH

Der TSV Jahn Büsnau geht als Tabellendritter mit 53 Punkten in dieses Heimspiel und hat nach dem 3:3 gegen den ASV Botnang und dem wilden 5:4 gegen den SV Vaihingen gezeigt, dass seine Offensive bis zum Schluss lebt. Der SV Nufringen steht als Vierzehnter mit 27 Punkten in der Abstiegszone und reist nach dem 3:7 gegen den SV Vaihingen sowie dem 0:2 gegen die SpVgg Holzgerlingen mit schwerem Gepäck an. Das Hinspiel war beim 5:2 für den TSV Jahn Büsnau auswärts torreich, weshalb die Rollen klar verteilt sind. Für Büsnau ist es ein Spiel der letzten Hoffnung im Aufstiegsrennen, für Nufringen eines der letzten Argumente im Kampf gegen den Absturz.

Der SV Rohrau steht mit 36 Punkten auf Rang zwölf und hat zuletzt mit dem 3:2 gegen den TSV Dagersheim und dem 0:0 beim SV Bonlanden vier wichtige Punkte geholt. Die SpVgg Holzgerlingen reist als Sechster mit 44 Punkten an und hat mit dem 6:1 gegen den VfL Oberjettingen sowie dem 2:0 gegen den SV Nufringen ihre Pflichtaufgaben sehr souverän gelöst. Das Hinspiel endete 3:3 und war damit ein offener Schlagabtausch, der auch für das Rückspiel Spannung verspricht. Rohrau braucht weiter Zählbares für die Absicherung nach unten, Holzgerlingen spielt um einen starken Abschluss im oberen Mittelfeld.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH

Der TV Echterdingen II hat sich mit 37 Punkten auf Platz elf etwas Luft verschafft und kommt nach dem 2:3 gegen den TSV Dagersheim sowie dem 3:0 beim VfL Oberjettingen in dieses Nachbarschaftsduell. Der SV Bonlanden steht mit 40 Punkten auf Rang zehn, blieb zuletzt beim 2:2 gegen die SpVgg Holzgerlingen und beim 0:0 gegen den SV Rohrau zweimal ungeschlagen, aber auch zweimal ohne großen Sprung nach vorn. Tabellarisch trennt beide Mannschaften wenig, sportlich geht es um Ruhe, Selbstbehauptung und einen sauberen Saisonabschluss. Echterdingen II kann mit einem Heimsieg zu Bonlanden aufschließen, Bonlanden dagegen den Abstand vergrößern.

Die Spvgg 1897 Cannstatt liegt mit 40 Punkten auf Platz neun und musste nach dem 6:2 gegen Croatia Stuttgart zuletzt ein 0:1 beim TSV Dagersheim hinnehmen. Der VfL Oberjettingen ist mit zwölf Punkten Letzter, verlor zuletzt 1:6 gegen die SpVgg Holzgerlingen und 0:3 gegen den TV Echterdingen II, sodass die Saison längst schwer geworden ist. Im Hinspiel setzte sich Cannstatt mit 7:1 durch, weshalb dieses Rückspiel für Oberjettingen auch eine Frage der sportlichen Würde ist. Cannstatt geht als klar stabilere Mannschaft in die Partie, muss aber beweisen, dass es die Enttäuschung aus Dagersheim sauber abschüttelt.

Der VfL Herrenberg ist Achter mit 40 Punkten und hat mit dem 1:1 gegen den TSV Musberg sowie dem 3:2 beim SV Deckenpfronn zuletzt Widerstandskraft und Nerven gezeigt. Der TSV Dagersheim steht mit 28 Punkten auf Rang 13 und kommt nach dem 3:2 beim TV Echterdingen II sowie dem 1:0 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt mit frischem Mut. Das Hinspiel war beim 9:2 für den VfL Herrenberg ein außergewöhnlich deutliches Ergebnis, doch die jüngste Form Dagersheims macht das Rückspiel deutlich offener, als es die Tabelle allein erzählt. Herrenberg will die Saison in der oberen Tabellenhälfte festigen, Dagersheim kämpft um jeden Meter im unteren Bereich.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 PUSH

Der TV Darmsheim ist Fünfter mit 47 Punkten, verlor zuletzt aber 1:3 beim TSV Musberg und hatte zuvor beim 4:2 gegen Croatia Stuttgart wieder offensiv überzeugt. Der SV Deckenpfronn steht mit 55 Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter ASV Botnang und reist trotz des jüngsten 2:3 gegen den VfL Herrenberg als Mannschaft mit großem Ziel an. Für Deckenpfronn ist es ein Spiel mit Aufstiegsgewicht, denn jeder Ausrutscher könnte im Fernduell an der Spitze teuer werden. Darmsheim hat die Qualität, diesen Titelkampf zu stören, und genau darin liegt die Schärfe dieser Partie.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang TSV Musberg TSV Musberg 15:00 live PUSH

Der ASV Botnang führt die Tabelle mit 56 Punkten an, spielte zuletzt 3:3 beim TSV Jahn Büsnau und gewann danach 5:3 bei Croatia Stuttgart. Der TSV Musberg kommt als Siebter mit 42 Punkten nach Botnang und hat sich mit dem 3:0 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt sowie dem 3:1 gegen den TV Darmsheim eindrucksvoll zurückgemeldet. Für Botnang ist dieses Heimspiel eine Prüfung der Reife, weil der Vorsprung auf den SV Deckenpfronn nur einen Punkt beträgt. Musberg kann befreit auftreten, aber gerade diese Freiheit macht den Tabellenführer verwundbar.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00 PUSH