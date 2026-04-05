Büsnau in Holzgerlingen unter Druck, Rohrau ringt um Luft



Die SpVgg Holzgerlingen geht als Tabellenelfter in dieses Heimspiel, hat aber mit dem 6:0 beim SV Vaihingen, dem 1:3 gegen den ASV Botnang und dem 3:2 beim TV Darmsheim zuletzt gezeigt, dass in dieser Mannschaft deutlich mehr steckt als bloßer Verwaltungsfußball. Der TSV Jahn Büsnau reist als Tabellendritter an und hat mit dem 3:0 gegen den SV Bonlanden, dem 2:2 beim VfL Oberjettingen und dem 3:2 gegen den TSV Dagersheim seine Konstanz im Aufstiegsrennen untermauert. Für Holzgerlingen ist es die Chance, sich mit einem Sieg endgültig nach oben abzusetzen. Büsnau dagegen steht unter Zugzwang, weil im engen Spitzenfeld jeder Ausrutscher sofort Wirkung entfaltet.

Heute, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 PUSH



Der SV Rohrau steckt als Zwölfter mitten im Kampf um den Klassenverbleib und kommt mit zwei schmerzhaften Niederlagen gegen den ASV Botnang (0:6) und den TV Darmsheim (0:2) sowie dem 3:3 beim VfL Herrenberg in dieses Spiel. Der SV Vaihingen ist Tabellenfünfter, wirkt aber nach dem 0:6 gegen die SpVgg Holzgerlingen und dem 1:3 beim SV Bonlanden nicht mehr so stabil wie noch vor wenigen Wochen, obwohl davor ein klares 5:1 gegen den VfL Oberjettingen stand. Für Rohrau ist die Partie fast schon ein Schlüsselspiel, weil die Abstiegszone im Nacken sitzt. Vaihingen wiederum braucht Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren. Der SV Rohrau steckt als Zwölfter mitten im Kampf um den Klassenverbleib und kommt mit zwei schmerzhaften Niederlagen gegen den ASV Botnang (0:6) und den TV Darmsheim (0:2) sowie dem 3:3 beim VfL Herrenberg in dieses Spiel. Der SV Vaihingen ist Tabellenfünfter, wirkt aber nach dem 0:6 gegen die SpVgg Holzgerlingen und dem 1:3 beim SV Bonlanden nicht mehr so stabil wie noch vor wenigen Wochen, obwohl davor ein klares 5:1 gegen den VfL Oberjettingen stand. Für Rohrau ist die Partie fast schon ein Schlüsselspiel, weil die Abstiegszone im Nacken sitzt. Vaihingen wiederum braucht Punkte, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren.



Der TV Echterdingen II bleibt nach der Heimniederlage gegen den ASV Botnang bei 31 Punkten und verpasst es, sich im Mittelfeld weiter zu festigen. Botnang untermauert mit dem Auswärtssieg seine Ambitionen im Aufstiegsrennen und setzt sich an der Tabellenspitze mit nun 43 Punkten ab. Für den Tabellenführer kommt dieser Erfolg zur rechten Zeit, nachdem zuletzt mit dem 6:0 gegen den SV Rohrau und dem 3:1 bei der SpVgg Holzgerlingen bereits ein kraftvolles Signal gesendet worden war. Echterdingen II muss nun aufpassen, nach der dritten Niederlage aus den letzten vier Spielen nicht doch noch stärker nach unten zu rutschen.



Die Spvgg 1897 Cannstatt hat den TV Darmsheim im Topspiel niedergerungen und damit einen Sieg eingefahren, der im oberen Tabellendrittel erhebliches Gewicht hat. Cannstatt verbessert sich auf 37 Punkte und rückt dem Spitzentrio dicht auf die Pelle, während Darmsheim bei 39 Zählern stehen bleibt und im Rennen um die Spitze einen Rückschlag hinnehmen muss. Nach dem 3:3 beim VfL Herrenberg war das für Cannstatt die passende Antwort, zumal schon zuvor ein 2:3 in Nufringen wehgetan hatte. Darmsheim dagegen kassiert nach dem 3:2 gegen Echterdingen II und dem 2:0 in Rohrau nun einen Dämpfer, der den Druck vor den kommenden Wochen erhöht. Die Spvgg 1897 Cannstatt hat den TV Darmsheim im Topspiel niedergerungen und damit einen Sieg eingefahren, der im oberen Tabellendrittel erhebliches Gewicht hat. Cannstatt verbessert sich auf 37 Punkte und rückt dem Spitzentrio dicht auf die Pelle, während Darmsheim bei 39 Zählern stehen bleibt und im Rennen um die Spitze einen Rückschlag hinnehmen muss. Nach dem 3:3 beim VfL Herrenberg war das für Cannstatt die passende Antwort, zumal schon zuvor ein 2:3 in Nufringen wehgetan hatte. Darmsheim dagegen kassiert nach dem 3:2 gegen Echterdingen II und dem 2:0 in Rohrau nun einen Dämpfer, der den Druck vor den kommenden Wochen erhöht.



Der SV Nufringen steht als Tabellendreizehnter unter Zugzwang, auch wenn der 3:2-Erfolg gegen die Spvgg 1897 Cannstatt gezeigt hat, dass diese Mannschaft im Abstiegskampf noch lebt. Dem gegenüber steht mit dem VfL Herrenberg ein Neunter, der mit dem 3:3 gegen Cannstatt, dem 3:0 gegen TV Echterdingen II und dem 3:3 gegen Rohrau zuletzt schwer zu schlagen war, aber auch nur selten ganz ohne Wackler durchkommt. Für Nufringen ist das ein Heimspiel mit erheblicher Bedeutung, weil der Abstand nach unten klein bleibt. Herrenberg kann mit einem Sieg das Polster ins untere Drittel ausbauen und zugleich den Blick vorsichtig nach oben richten. Der SV Nufringen steht als Tabellendreizehnter unter Zugzwang, auch wenn der 3:2-Erfolg gegen die Spvgg 1897 Cannstatt gezeigt hat, dass diese Mannschaft im Abstiegskampf noch lebt. Dem gegenüber steht mit dem VfL Herrenberg ein Neunter, der mit dem 3:3 gegen Cannstatt, dem 3:0 gegen TV Echterdingen II und dem 3:3 gegen Rohrau zuletzt schwer zu schlagen war, aber auch nur selten ganz ohne Wackler durchkommt. Für Nufringen ist das ein Heimspiel mit erheblicher Bedeutung, weil der Abstand nach unten klein bleibt. Herrenberg kann mit einem Sieg das Polster ins untere Drittel ausbauen und zugleich den Blick vorsichtig nach oben richten.

Heute, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim SV Deckenpfronn Deckenpfronn 15:00 PUSH



Der TSV Dagersheim geht als Vorletzter in diese Partie und braucht nach dem 1:2 beim TSV Musberg, dem 1:0 gegen Croatia Stuttgart und dem 2:2 beim TSV Jahn Büsnau dringend weitere Punkte, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu verlieren. Der SV Deckenpfronn reist als Tabellensechster an, hat mit dem 3:1 in Nufringen und dem 2:1 gegen Musberg zuletzt stabil gepunktet und nur beim 1:2 in Croatia Stuttgart einen Rückschlag erlebt. Für Dagersheim ist das Spiel eine klassische Bewährungsprobe gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Deckenpfronn wiederum darf sich im dichten Verfolgerfeld keinen Nachlässigkeiten hingeben. Der TSV Dagersheim geht als Vorletzter in diese Partie und braucht nach dem 1:2 beim TSV Musberg, dem 1:0 gegen Croatia Stuttgart und dem 2:2 beim TSV Jahn Büsnau dringend weitere Punkte, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu verlieren. Der SV Deckenpfronn reist als Tabellensechster an, hat mit dem 3:1 in Nufringen und dem 2:1 gegen Musberg zuletzt stabil gepunktet und nur beim 1:2 in Croatia Stuttgart einen Rückschlag erlebt. Für Dagersheim ist das Spiel eine klassische Bewährungsprobe gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Deckenpfronn wiederum darf sich im dichten Verfolgerfeld keinen Nachlässigkeiten hingeben.



Der VfL Oberjettingen bleibt Schlusslicht, hat aber beim wilden 4:3 gegen Croatia Stuttgart und dem 2:2 gegen den TSV Jahn Büsnau zuletzt immerhin gezeigt, dass er sich noch nicht aufgegeben hat. Der TSV Musberg reist als Siebter an und kommt mit einem 2:1 gegen Dagersheim, einer 1:2-Niederlage in Deckenpfronn und einem 3:0 gegen Nufringen in ordentlicher, wenn auch nicht makelloser Verfassung. Für Oberjettingen ist dieses Heimspiel eine weitere Gelegenheit, das rettende Ufer nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Musberg kann mit einem Auswärtssieg den Abstand auf die Spitzengruppe verkürzen und seine solide Saison weiter veredeln. Der VfL Oberjettingen bleibt Schlusslicht, hat aber beim wilden 4:3 gegen Croatia Stuttgart und dem 2:2 gegen den TSV Jahn Büsnau zuletzt immerhin gezeigt, dass er sich noch nicht aufgegeben hat. Der TSV Musberg reist als Siebter an und kommt mit einem 2:1 gegen Dagersheim, einer 1:2-Niederlage in Deckenpfronn und einem 3:0 gegen Nufringen in ordentlicher, wenn auch nicht makelloser Verfassung. Für Oberjettingen ist dieses Heimspiel eine weitere Gelegenheit, das rettende Ufer nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Musberg kann mit einem Auswärtssieg den Abstand auf die Spitzengruppe verkürzen und seine solide Saison weiter veredeln.

Heute, 15:00 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH



Croatia Stuttgart steht mit 18 Punkten auf Rang 14 und braucht jeden Zähler, nachdem zuletzt das bittere 3:4 gegen den VfL Oberjettingen, das 0:1 in Dagersheim und das 1:2 gegen den SV Deckenpfronn die Lage eher verschärft haben. Der SV Bonlanden reist als Tabellenzehnter an, hat beim 0:3 in Büsnau zwar einen Rückschlag kassiert, zuvor aber mit dem 3:1 gegen den SV Vaihingen und dem 1:3 beim ASV Botnang gezeigt, dass diese Mannschaft an guten Tagen auch nach oben beißen kann. Für Croatia ist das ein Spiel mit hohem Druck, weil die Konkurrenz im Tabellenkeller punktet und der Abstand gefährlich klein bleibt. Bonlanden kann sich mit einem Erfolg weiter aus der Grauzone zwischen Abstiegsangst und Ambitionslosigkeit herausarbeiten.