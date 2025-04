Büsnau erreicht erstmalig in der Vereinsgeschichte das Pokalfinale

Flutlicht, geschätzte 250 Zuschauer und zumindest zum Anpfiff noch frühlingshafte Temperaturen - alles war angerichtet für einen tollen Fußballabend. Und die Einheimischen begannen furios, erspielten sich bereits in der Anfangsphase zwei Möglichkeiten, welche aber, wie viele andere auch, auf beiden Seiten, im Laufe der Partie ungenutzt blieben. Die Gäste verzeichneten in der ersten Viertelstunde kaum nenneswerte Aktionen, kamen dann jedoch immer besser ins Spiel, wurden durch ihr gekonnt aufgezogenes schnelles Umschaltspiel immer gefährlicher - und gingen sieben Minuten vor dem Halbzeitpfiff nicht unverdient in Führung. Aus Gastgebersicht scheiterte C. Hornung am kurzen Pfosten.

Nach dem Wechsel erhöhte der TSV den Druck, übernahm nach und nach die Spielkontrolle. Folgerichtig dann der Ausgleich durch N. Cascia Rica, welcher mit einem fulminanten Schuß ins lange Eck zum 1:1 (63.) traf. Dieser Treffer markierte endgültig die Wende. Die Weilimdorfer mussten ihrem Tempo immer mehr Tribut zollen und die Büsnauer erarbeiteten sich nun mehrere, teilweise hochkarätige Chancen. Die meisten blieben ungenutzt; M. Hetzel scheiterte mit einem Freistoß an der Latte und die aufopferungsvoll kämpfenden SGWler brachten immer wieder einen Fuß dazwischen. Schrecksekunde dann in der 80., als die Gäste bei einem ihrer wenigen Entlastungsangriffe einen Handelfmeter zugesprochen bekamen, "Elfer-Killer" H. Ullah aber den Strafstoß sowie den Nachschuss glänzend parierte. Hannan avanciert damit erneut zum Pokalhelden. Und, zur endgültigen Freude der TSV-Anhängerschaft, erzielte der sehr agile J. Schneider in der 85. Minute die 2:1-Führung, was nach Ende der vierminütigen Nachspielzeit gleichzeitig auch den Siegtreffer bedeutete.