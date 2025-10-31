Büsnau empfängt Botnang – Spannung an der Tabellenspitze

---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau ASV Botnang ASV Botnang 14:30 PUSH



Der TSV Jahn Büsnau (4. Platz, 16 Punkte) empfängt den ASV Botnang (8. Platz, 13 Punkte) – ein echtes Duell auf Augenhöhe zwischen zwei Aufsteigern, die längst bewiesen haben, dass sie in dieser Liga bestehen können. Während Büsnau nach der 3:5-Niederlage in Darmsheim auf Wiedergutmachung aus ist, reist Botnang mit dem Rückenwind des 2:1-Erfolgs gegen Vaihingen an. Beide Teams verfügen über enorme Offensivkraft, was ein offenes Spiel erwarten lässt. Für Büsnau wäre ein Sieg wichtig, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten – für Botnang, um sich endgültig im sicheren Mittelfeld festzusetzen.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen SV Nufringen SV Nufringen 15:00 PUSH



Der SV Vaihingen (6. Platz, 15 Punkte) hat nach der knappen Niederlage in Botnang einiges gutzumachen. Mit dem SV Nufringen (10. Platz, 12 Punkte) kommt allerdings ein gefährlicher Gegner, der nach dem 0:4 gegen Bonlanden auf Wiedergutmachung sinnt. Beide Teams sind offensiv stark, defensiv aber anfällig – was ein torreiches Spiel möglich macht. Vaihingen will den Anschluss an die Aufstiegsränge halten, Nufringen den Absturz in die untere Tabellenhälfte vermeiden.



Nach dem 4:0-Erfolg in Nufringen ist der SV Bonlanden (7. Platz, 14 Punkte) wieder in Schwung gekommen. Nun empfängt man die SpVgg Holzgerlingen (11. Platz, 11 Punkte), die zuletzt mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Oberjettingen überzeugte. Beide Mannschaften agieren mit viel Spielfreude und Tempo, doch Bonlanden besitzt den Heimvorteil und die individuell stärkere Offensive. Ein Sieg würde Bonlanden wieder an die Top fünf heranführen, während Holzgerlingen sich endgültig vom Tabellenkeller lösen könnte.



Der VfL Oberjettingen (16. Platz, 2 Punkte) wartet weiter auf den ersten Saisonsieg – und bekommt es nun mit dem Tabellenzweiten SV Rohrau (17 Punkte) zu tun. Nach dem 0:3 in Rohrau am vergangenen Wochenende dürfte die Aufgabe kaum leichter werden. Rohrau will den Druck auf Spitzenreiter Darmsheim hochhalten und wird alles daransetzen, seine Favoritenrolle zu bestätigen. Für Oberjettingen geht es darum, sich achtbar zu verkaufen und endlich ein Zeichen im Abstiegskampf zu setzen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim TV Echterdingen Echterdingen II 14:30 PUSH



Der TSV Dagersheim (15. Platz, 7 Punkte) empfängt den TV Echterdingen II (5. Platz, 16 Punkte). Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nachdem sie Deckenpfronn mit 3:1 besiegt haben. Dagersheim steht hingegen nach dem 0:3 in Rohrau erneut unter Druck, denn bei einer weiteren Niederlage könnte man den Anschluss ans rettende Ufer verlieren. Echterdingen dagegen kann mit einem Sieg den Sprung in die Spitzengruppe schaffen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 14:30 PUSH



Der SV Deckenpfronn (12. Platz, 9 Punkte) sucht nach dem 1:3 in Echterdingen weiter nach Konstanz. Gegner Spvgg 1897 Cannstatt (3. Platz, 17 Punkte) kommt mit breiter Brust, nachdem man zuletzt Musberg 2:1 schlug. Für Cannstatt geht es darum, den Druck auf Rohrau und Darmsheim hochzuhalten – für Deckenpfronn um dringend benötigte Punkte im Tabellenmittelfeld. Ein Heimsieg wäre ein Befreiungsschlag, ein Auswärtssieg würde Cannstatt in Schlagdistanz zur Spitze bringen.



Im Duell zweier formschwacher Teams empfängt der TSV Musberg (9. Platz, 13 Punkte) den VfL Herrenberg (14. Platz, 7 Punkte). Musberg unterlag zuletzt knapp in Cannstatt, Herrenberg verlor zu Hause gegen Croatia Stuttgart mit 1:2. Beide Mannschaften müssen punkten: Musberg, um im oberen Mittelfeld zu bleiben, Herrenberg, um nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Besonders für den VfL wird es ein Charaktertest, denn bislang blieb man auswärts blass.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt TV Darmsheim TV Darmsheim 14:30 PUSH



Der Spitzenreiter TV Darmsheim (21 Punkte) reist zum Tabellen-13. Croatia Stuttgart (9 Punkte) – auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Doch Croatia ist für seine Heimstärke bekannt und wird versuchen, den Favoriten zu ärgern. Darmsheim will seinen Platz an der Sonne verteidigen und die jüngste Siegesserie ausbauen. Ein Ausrutscher könnte die Tabellenspitze kosten, zumal Rohrau und Cannstatt lauern.

