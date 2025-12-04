Büsing, Reim und Andrzejewski verstärken Arminia Vechelde

Der SV Arminia Vechelde hat in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 personell nachgelegt und drei Neuzugänge vorgestellt. Mit Mark Liroy Büsing, Marcel Reim und Mikolaj Albin Andrzejewski schließen sich ein variabel einsetzbarer Offensivspieler, ein zurückkehrender Angreifer und ein talentierter Torwart dem Team an.

Büsing kommt vom Landesligisten SV Bavenstedt nach Vechelde. Der 20-Jährige absolvierte dort in eineinhalb Jahren 47 Spiele in der Landesliga Hannover und erzielte acht Treffer. In Vechelde erhält er die Nummer 7 und soll auf der linken oder zentralen Offensivposition eingesetzt werden. Büsing hat bereits in seiner Jugend bei der Arminia gespielt. Nach fünf Jahren zog es ihn weiter zum VfV Borussia 06 Hildesheim, wo er unter anderem in der U19 Regionalligaerfahrung sammeln konnte. Anschließend spielte er beim SV Bavenstedt.

Büsing ist beim SV Arminia Vechelde einer von drei namhaften Neuzugängen. Mit Marcel Reim kehrt zudem ein vertrauter Spieler zurück. Der Angreifer mit de Rückennummer 9 war im Sommer zur U23 von Eintracht Braunschweig in die Oberliga gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht dauerhaft durchsetzen. In fünf Einsätzen erzielte er ein Tor. Nach mehreren Verletzungen suchte er einen Neustart und erklärte über den Instagramkanal des Vereins, dass er sich in Vechelde am wohlsten fühle und hier neue Kraft sammeln wolle.