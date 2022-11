Bürstadts Flamur Bajrami: »Ich spüre Rückendeckung« Coach geht seine Aufgabe bei Eintracht Bürstadt zuversichtlich an

Bürstadt. Flamur Bajrami (35) war acht Jahren für Eintracht Bürstadt als Mannschaftskapitän aktiv und ist beim Gruppenligisten seit einem Jahr im Vorstand für den Bereich Marketing zuständig. Der Bürstädter, gebürtig im Kosovo, war unter anderen für SG Riedrode und FV Hofheim am Ball, hatte seine erfolgreichste Zeit aber beim VfR Bürstadt, mit dem es bis in die Oberliga ging. Seit Wochenbeginn ist Bajrami verantwortlich für die erste Mannschaft.

Herr Bajrami, der Rücktritt von Trainer Benjamin Sigmund unmittelbar nach der 0:7-Niederlage gegen den FCA Darmstadt war eine Handlung aus dem Affekt, so hatte es den Anschein.

Ja, so direkt nach dem Spiel – damit haben wir nicht gerechnet. Wir wussten aber auch, dass der Trainer Ansprüche hat, und in den letzten Wochen hat man schon eine gewisse Lethargie bei den Spielern im Training gespürt. Wir waren am Sonntag dann aber doch alle überrascht.

Wie habe die Spieler in dieser Situation reagiert?

Benjamin hat es unmittelbar nach dem Spiel in der Kabine verkündet, danach war aber eher eine gewisse Aufbruchstimmung zu erkennen. Ich hatte nach dem ersten Training am Dienstag auch sehr positive Resonanz bekommen. Ich wurde super aufgenommen, und alle waren hoch motiviert bei der Sache. Ich spüre Rückendeckung vom Verein, und so geht es hoffentlich weiter. Der Start ist gelungen.