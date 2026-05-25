Bürstadt scheitert, SVK bleibt drin SC Olympia Lorsch II dominiert zu Hause +++ knappes Ergebnis bei der SG Nordheim-Wattenheim gegen den TSV Gras-Ellenbach von Matthias B�hr · 25.05.2026, 12:05 Uhr · 0 Leser

Trotz optischer Überlegenheit reicht es für den ISC Fürth gegen den SV Kirschhausen nur für ein Remis. – Foto: Burak Zaim (Archibvild)

Bergstraße. Nach dem 4:1 von Meister VfB Lampertheim über den Vierten VfR Bürstadt hat der FSV Zotzenbach Platz drei in der Fußball-B-Liga sicher – und spielt in der nächsten Runde in der A-Liga. Bürstadt schaut in die Röhre. Und da auch der vorletzte Platz zum Klassenerhalt reicht, haben alle Partien am Saisonfinale nächsten Sonntag Freundschaftscharakter. Weil er zu wenige Spieler hatte, sagte der SV Zwingenberg sein Spiel beim SV Unter-Flockenbach III ab.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. VfB Lampertheim – VfB Bürstadt 4:1 (3:0). Die Bürstädter hatten zu Beginn eine starke Viertelstunde, doch es war absehbar, dass sie das Tempo nicht durchhalten würden. So wurde der VfB langsam Herr der Lage und siegte verdient. Besonders sehenswert war Boubacar Barrys 4:1 per Flugkopfball (89.). Ein umsichtiger Leiter war Anton Venske, sodass die Begegnung wesentlich ruhiger verlief als das Hinspiel. Tore: 1:0, 2:0 Tivriz (36., 40,), 3:0 Salihu (45.+2), 3:1 Zatima (76.), 4:1 Barry (89.). – Schiedsrichter: Venske (Nußloch). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Tivriz, Besart Parduzi, Guthamid/Kautzmann, Krezdorn.