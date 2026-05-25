Bürstadt scheitert, SVK bleibt drin

Bergstraße. Nach dem 4:1 von Meister VfB Lampertheim über den Vierten VfR Bürstadt hat der FSV Zotzenbach Platz drei in der Fußball-B-Liga sicher – und spielt in der nächsten Runde in der A-Liga. Bürstadt schaut in die Röhre. Und da auch der vorletzte Platz zum Klassenerhalt reicht, haben alle Partien am Saisonfinale nächsten Sonntag Freundschaftscharakter. Weil er zu wenige Spieler hatte, sagte der SV Zwingenberg sein Spiel beim SV Unter-Flockenbach III ab.
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VfB Lampertheim – VfB Bürstadt 4:1 (3:0). Die Bürstädter hatten zu Beginn eine starke Viertelstunde, doch es war absehbar, dass sie das Tempo nicht durchhalten würden. So wurde der VfB langsam Herr der Lage und siegte verdient. Besonders sehenswert war Boubacar Barrys 4:1 per Flugkopfball (89.). Ein umsichtiger Leiter war Anton Venske, sodass die Begegnung wesentlich ruhiger verlief als das Hinspiel. Tore: 1:0, 2:0 Tivriz (36., 40,), 3:0 Salihu (45.+2), 3:1 Zatima (76.), 4:1 Barry (89.). – Schiedsrichter: Venske (Nußloch). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Tivriz, Besart Parduzi, Guthamid/Kautzmann, Krezdorn.
SC Olympia Lorsch II – SG Gronau 6:2 (4:0). „Wir haben zur Pause mit 4:0 geführt und hätten auch noch weitere Treffer erzielen können“, freute sich Lorschs Trainer Kevin Jährling, dass seine Elf von der ersten Minute an dominierte. Und nach dem 5:0 in der 46. Minute schaltete Olympia Zwo zur Freude der Gronauer einen Gang zurück. Tore: 1:0, 2:0 Feldi (11., 20.), 3:0, 4:0 Zöller (23., 43.), 5:0 Krieger (46.), 5:1 Schäfer (55.), 6:1 Krieger (60.), 6:2 Lucic (67.). – Schiedsrichter: Hild (TSV Wiebelsbach). – Zuschauer: 110. – Beste Spieler: Feldi, Zöller, Krieger/geschlossene Leistung.
FSV Zotzenbach – SV Fürth II 3:0 (1:0). „Meiner Mannschaft, die zunächst nur auf Ballhalten bedacht war, war die Nervosität anzumerken“, beobachtete FSV-Vorsitzender Roland Agostin. Nach der dritten Chance fanden sich die Gastgeber aber zurecht. Und nachdem Jucine Baur einen über Jan Hufnagel schön vorgetragenen Angriff mit dem 1:0 abschloss, wandte sich das Blatt endgültig. Tore: 1:0, 2:0 Baur (31., 55.), 3:0 David Rauch (81.). – Schiedsrichter: Mahmood (RW Darmstadt). – Zuschauer: 140. – Beste Spieler: Baur/Stephan.
ISC Fürth – SV Kirschhausen 2:2 (0:1). „Der ISC war zwar optisch überlegen, doch wir haben es gut verteidigt“, sprach Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt von einem verdienten Punktgewinn. Als nach einer Ecke Fürths Karaagac ins eigene Tor traf, führten die Gäste überraschend mit 1:0 und glichen kurz vor Schluss aus, als Rothenschein den Ball von der Strafraumgrenze ins lange Eck beförderte. Tore: 0:1 Karaagac (21., Eigentor), 1:1 Serkan Gözübüyük (61.), 2:1 Conde (80.), 2:2 Rothenstein (81.). – Schiedsrichter: Adamczyk (Ludwigshafen). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.
SG Nordheim-Wattenheim – TSV Gras-Ellenbach 5:4 (2:2). „Es war ein offenes Spiel, bei dem die Vorteile ständig hin- und herwechselten“, befand Gras-Ellenbachs Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger, gab aber zu; „Wir haben einen Fehler zu viel gemacht.“ Tore: 0:1 Guthy (18.), 1:1 Bedford (32.), 1:2 Seitz (36.), 2:2 Bormuth (40.), 3:2 Robin Metz (48.), 3:3 Baris (75.), 4:3 Robin Metz (80.), 4:4 Schön (82., Eigentor), 5:4 Räsener (89.). – Schiedsrichter: Urdze (Kranichstein). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.
Eintracht Bürstadt II – Tvgg Lorsch II 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Elias Bersch (28.), 0:2 Benedikt Bersch (51.), 0:3 Walter (53.), 1:3 Schwerdt (60.), 1:4 Elias Bersch (87.). – Schiedsrichter: Stephan (Günterfürst). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Schwerdt/Elias Bersch, Benedikt Bersch, Walter.
Hier seht ihr die Partien im Überblick: