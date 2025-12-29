Bürgermeisterpokal in Falkensee: Die Halle wird zum Stadtduell

Der Bürgermeisterpokal in Falkensee steht für mehr als nur Hallenfußball. Am morgigen Dienstag, 30. Dezember 2025, treffen in der Stadthalle acht Herrenteams aufeinander, die sich aus Falkensee und der umliegenden Region kennen – sportlich wie emotional. Gespielt wird in zwei Vierergruppen, jede Partie dauert zehn Minuten, ehe der Abend in eine kompakte Finalrunde mit Halbfinals und Endspielen mündet. Der Turniermodus ist klar, der Zeitplan eng, die Fallhöhe hoch. Wer hier bestehen will, muss von der ersten Minute an bereit sein.

Gruppe A: Lokale Vergleiche und kurze Wege In Gruppe A treffen Eintracht Falkensee, der SV Falkensee-Finkenkrug, die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren sowie der SSC Teutonia aufeinander. Schon der Auftakt um 17 Uhr zwischen Eintracht Falkensee und der Spielgemeinschaft Schönwalde/Perwenitz/Paaren setzt den Ton. Um 17:12 Uhr steigt der SV Falkensee-Finkenkrug gegen den SSC Teutonia ein. Besonders im Fokus steht das direkte Duell der Falkenseer Vereine um 17:48 Uhr, wenn Eintracht Falkensee auf den SV Falkensee-Finkenkrug trifft. In dieser Gruppe entscheidet nicht nur die Tabelle, sondern auch die Fähigkeit, mit der besonderen Atmosphäre lokaler Vergleiche umzugehen.

Ein Turnier mit klarer Struktur und schnellem Rhythmus Der Bürgermeisterpokal ist konsequent auf Tempo ausgelegt. In der Vorrunde spielen die Teams in zwei Gruppen jeder gegen jeden, drei Spiele pro Mannschaft entscheiden über Einzug oder Ausscheiden. Zehn Minuten Spielzeit lassen keinen Raum für lange Anlaufphasen. Fehler wirken sofort, gute Phasen müssen konsequent genutzt werden. Nach der Gruppenphase geht es direkt in die K.-o.-Runde: Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale folgen im festen Takt.

Gruppe B: Falkensee trifft auf Brieselang und Berlin

Die Gruppe B bringt eine andere Mischung mit sich. Der SV Grün-Weiß Brieselang, der SV Blau-Gelb Falkensee, der SV Falkensee-Finkenkrug und der Berliner SV 92 bilden ein Feld mit regionaler wie überregionaler Note. Um 17:24 Uhr eröffnet das Duell zwischen dem Berliner SV 92 und Grün-Weiß Brieselang die Gruppe. Bereits um 17:36 Uhr folgt das Spiel zwischen dem SV Falkensee-Finkenkrug und Blau-Gelb Falkensee. Spätestens hier wird deutlich, wie dicht der Abend getaktet ist. Der Berliner SV 92 misst sich um 18:12 Uhr mit Falkensee-Finkenkrug, ehe um 19:12 Uhr das letzte Gruppenspiel zwischen Blau-Gelb Falkensee und dem Berliner SV 92 ansteht.

Der SV Falkensee-Finkenkrug mit Doppelbelastung

Eine besondere Konstellation ergibt sich durch den SV Falkensee-Finkenkrug, der in beiden Gruppen vertreten ist. Der Verein tritt damit mehrfach an einem Abend an und prägt den Turnierverlauf an mehreren Stellen. Spiele in Gruppe A und Gruppe B folgen in kurzen Abständen, was hohe Anforderungen an Organisation, Konzentration und Regeneration stellt. Gleichzeitig rückt der Verein noch stärker in den Mittelpunkt des Turniers.

Ein Abend ohne Sicherheitsnetz

Die Gruppenphase kennt keine Ausweichmöglichkeiten. Drei Spiele entscheiden über den Einzug in die Halbfinals. Wer einen schlechten Start erwischt, gerät sofort unter Zugzwang. Gerade in einem Turnier mit vielen lokalen Duellen kann ein einziges Gegentor die Dynamik eines gesamten Abends verändern. Die kompakte Struktur sorgt dafür, dass jede Begegnung Bedeutung hat.

Der Übergang in die Entscheidungsphase

Nach Abschluss der Gruppenspiele beginnt um 20 Uhr die K.-o.-Runde. Im ersten Halbfinale trifft der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B. Um 20:14 Uhr folgt das zweite Halbfinale zwischen dem Zweiten der Gruppe A und dem Ersten der Gruppe B. Ab diesem Moment zählt nur noch das jeweilige Spiel. Taktische Zurückhaltung weicht der Notwendigkeit, Entscheidungen zu erzwingen.

Platzierungsspiele und Finale als Schlusspunkt

Um 20:35 Uhr steht das Spiel um Platz drei auf dem Programm. Den Höhepunkt bildet das Finale um 20:49 Uhr, in dem sich die beiden Halbfinalsieger gegenüberstehen. Spätestens dann verdichtet sich der gesamte Turnierabend auf zehn intensive Minuten, in denen sich zeigt, welches Team den Rhythmus, den Druck und die Atmosphäre am besten verarbeitet hat.