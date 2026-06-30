Bürger: "Wollen wieder Zuze-Fußball zeigen"

Alles auf Null, der FC Zuzenhausen steht vor einem mittelgroßen Umbruch und will vieles besser machen als in der Vorsaison. "Wir wollen wieder Zuze-Fußball zeigen", sagt Andreas Bürger.
Zuzenhausens Trainer hat nach einem Jahr im Häuselgrund schon vieles durchgemacht. Ruhig war es dabei nicht wirklich. Als Co-Trainer erlebte der 34-Jährige mit Niklas Kissel und Mike Kronwald zwei Cheftrainer, ehe er selbst in die vorderste Verantwortungsreihe rückte.
Zur neuen Saison steht ihm nach wie vor Marc Schneckenberger als verlängerter Arm auf dem Spielfeld zur Seite. Die beiden bilden ein harmonisches Team und wissen genau, was sie in der neuen Runde besser machen müssen. "Guter, disziplinierter Fußball und dabei auf uns schauen", legt Bürger den Fokus auf die eigene Leistung, auf die seine Mannschaft den größten Einfluss hat. Das war in der vorangegangenen Runde nicht immer der Fall, nach dem Oberliga-Abstieg tat sich die Truppe über weite Strecken schwer, vor allem mit dem Toreschießen.
Am Samstag um 10 Uhr geht es nun also los. Dann bittet das Duo Bürger/Schneckenberger zum ersten Training, das der Auftakt in eine intensive sechswöchige Vorbereitungsphase sein soll. Innerhalb des Teams gibt es für FC-Gegebenheiten verhältnismäßig viele Wechsel. Sieben Abgänge stehen sieben Neuzugänge gegenüber.
Der vermeintlich größte sportliche Verlust ist der von Yannick Schneider. "Yannick wollte eigentlich schon letztes Jahr aufhören, hat sich dann aber noch einmal für einen Wechsel zu uns entschieden", sagt Bürger. Nun hängt Schneider aber endgültig die Fußballschuhe an den Nagel. Sein jetzt ehemaliger Trainer erläutert: "Er wollte jetzt wirklich aufhören, um vor allem an den Wochenenden mehr Zeit für seine Familie zu haben und das ist eine Entscheidung, die wir natürlich verstehen und akzeptieren."
Erwartbar war das Laufbahnende von Joshua Keßler. Nach vier Jahren in Zuze hat der ehemalige Hoffenheimer Nachwuchskicker genug. Die Verletzungen waren zu viel, der Körper konnte nicht mehr. Fortan in der Zweiten des FC sollen Marcel Erhard sowie Sidney Fellhauer für Erfahrung und Spielstärke sorgen und dabei ihren Anteil zum anvisierten Landesliga-Klassenerhalt leisten. Laurence Paling versucht es mit einem Wechsel zum 1.FC Bruchsal, Elias Burkerts neues Ziel ist noch unbekannt und Torhüter Benedikt Gröll pausiert.
Bei den Neuen kamen den Grün-Weißen die Kontakte ihres Trainers zugute. "Da kommt ja der halbe Odenwald zu uns", scherzt Bürger, der aus seiner Vergangenheit bei der SpVgg Neckarelz einige der Neuen schon lange Zeit kennt und schätzt.
Ein Torgarant ist Kai Müller. Der 25-Jährige Angreifer hat in den beiden vergangenen Landesliga-Spielzeiten 44 Tore für den FV Mosbach geschossen. Nils Müller kommt von der SGM Krumme Ebene am Neckar, Sven Berberich vom TSV Billigheim und somit ebenfalls aus der Landesliga Odenwald. Jannik Schmid (21 Jahre) aus Neckarelz und der 20-jährige Nico Van Gameren vom VfR Heilbronn waren zuletzt unumstrittene Verbandsliga-Stammspieler. Noch jünger ist Giulio Rapisarda, der von der U19 des VfR Mannheim an die Elsenz kommt und laut Bürger einer ist, "der sehr viel Intensität reinbringt."
Der routinierteste der Neuzugänge ist im Rhein-Neckar-Raum fraglos der Bekannteste. Brandon Gurley heißt er und stand zuletzt in Diensten des Landesligisten VfB St.Leon. Dort hat er ebenso Verbandsliga gespielt wie beim TSV Wieblingen und der SG Heidelberg-Kirchheim.
Er soll wie die meisten anderen Zugänge die 2025/26 doch sehr stockende Offensive beleben. "Wir haben bewusst darauf geschaut Jungs zu bekommen, die über die offensiven Außenbahnen Gefahr ausstrahlen", verrät Bürger und ist mit dem Ergebnis, "obwohl wir für die Transfers relativ spät dran waren, sehr zufrieden."
Saisonziele waren und sind in Zuzenhausen noch nie die Voraussetzung für eine große Klappe gewesen. Ganz im Gegenteil, wie der Coach sagt: "Zuerst wollen wir 40 Punkte holen und wenn das der Fall sein sollte, können wir uns über mehr unterhalten."
Da die Verbandsliga die kommende Runde nur 15 Teams beinhaltet, sollten 40 Punkte schon für einen einstelligen Tabellenplatz genügen. In einer Runde ohne Absteiger rechnet Bürger quasi zwangsläufig mit dem amtierenden Vizemeister aus Bruchsal und außerdem, "mit dem SV Spielberg, der mit Fabian Geckle den vermutlich besten Verbandsliga-Spieler verpflichtet hat."
Die nur 15 Mannschaften große Liga gefällt ihm hingegen nicht, "das finde ich ehrlich gesagt schade und wenn es so wenig Spiele sind, haben wir bestimmt wieder eine dreieinhalbmonatige Winterpause."