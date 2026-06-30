Bürger: "Wollen wieder Zuze-Fußball zeigen" Verbandsliga +++ Am Samstag startet die Vorbereitung beim FC Zuzenhausen +++ Sieben Abgänge und sieben Neuzugänge von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Am Samstag bittet Andreas Bürger seine Mannschaft zum Vorbereitungsstart. – Foto: Siegfried Lörz

Alles auf Null, der FC Zuzenhausen steht vor einem mittelgroßen Umbruch und will vieles besser machen als in der Vorsaison. "Wir wollen wieder Zuze-Fußball zeigen", sagt Andreas Bürger.

Zuzenhausens Trainer hat nach einem Jahr im Häuselgrund schon vieles durchgemacht. Ruhig war es dabei nicht wirklich. Als Co-Trainer erlebte der 34-Jährige mit Niklas Kissel und Mike Kronwald zwei Cheftrainer, ehe er selbst in die vorderste Verantwortungsreihe rückte. Zur neuen Saison steht ihm nach wie vor Marc Schneckenberger als verlängerter Arm auf dem Spielfeld zur Seite. Die beiden bilden ein harmonisches Team und wissen genau, was sie in der neuen Runde besser machen müssen. "Guter, disziplinierter Fußball und dabei auf uns schauen", legt Bürger den Fokus auf die eigene Leistung, auf die seine Mannschaft den größten Einfluss hat. Das war in der vorangegangenen Runde nicht immer der Fall, nach dem Oberliga-Abstieg tat sich die Truppe über weite Strecken schwer, vor allem mit dem Toreschießen.

Am Samstag um 10 Uhr geht es nun also los. Dann bittet das Duo Bürger/Schneckenberger zum ersten Training, das der Auftakt in eine intensive sechswöchige Vorbereitungsphase sein soll. Innerhalb des Teams gibt es für FC-Gegebenheiten verhältnismäßig viele Wechsel. Sieben Abgänge stehen sieben Neuzugänge gegenüber. Der vermeintlich größte sportliche Verlust ist der von Yannick Schneider. "Yannick wollte eigentlich schon letztes Jahr aufhören, hat sich dann aber noch einmal für einen Wechsel zu uns entschieden", sagt Bürger. Nun hängt Schneider aber endgültig die Fußballschuhe an den Nagel. Sein jetzt ehemaliger Trainer erläutert: "Er wollte jetzt wirklich aufhören, um vor allem an den Wochenenden mehr Zeit für seine Familie zu haben und das ist eine Entscheidung, die wir natürlich verstehen und akzeptieren."