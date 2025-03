Buer und Marl verlieren Topspiele – offener Kampf um Titel und Abstieg

Eine Liga rückt zusammen: Der 19. Spieltag der Landesliga Staffel 3 ließ einmal mehr keine Spannungen aus – sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller.

Gleich zwei Spitzenspiele bekamen die Zuschauer im Landesliga-Ruhrgebiet geboten. Der viertplatzierte FC Roj machte den Jahresfehlstart des Spitzenreiters SSV Buer mit zwei Toren in der Nachspielzeit perfekt, sodass die Gelsenkirchener nach der Winterpause nur einen Punkt einfahren konnten.

Doch auch Buers erster Verfolger, FC Marl, wusste den Patzer der SSV wieder nicht zu nutzen und hat nach der turbulenten 3:5-Niederlage bei der DJK TuS Hordel ebenfalls zwei Spiele in Serie verloren. Der bisher so starke Aufsteiger musste gar den zweiten Tabellenplatz an die Bochumer abgeben.