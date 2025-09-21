Buer überrascht Wanne-Eickel - Horsthausen verliert Topspiel gegen BSV

Die Partien des 7. Spieltags im Überblick:
DJK TuS Hordel – FC Brünninghausen 5:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (77. David Schürmann), Patrick Rudolph, Robin Schultze, Oguzhan Can, David Christian Gatawis (81. Niklas Felix Böhm), Fynn Albers (62. Philip Agbado), Ledion Shefketi (81. Luis Bennet Berghaus), Justin Sarpong, Hayate Nishimura (81. Cedric Elias Linder) - Trainer: Mirko Talaga
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (92. Koray Dag), Branko Vasic (46. Edin Dervisevic), Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Mounir Azzam, Yasin Akman (61. Eumin Song), Karim Belhilali, Florian Hober (46. Marc Radusch), Amin Azzofri, Ousman Diallo (61. Biyan El-Bader) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Karim Belhilali (20.), 1:1 Justin Sarpong (32.), 2:1 Patrick Rudolph (36.), 3:1 Hayate Nishimura (39.), 4:1 Justin Sarpong (75.), 5:1 Justin Sarpong (86.)
Gelb-Rot: Benedict Mbuku (71./FC Brünninghausen/)
FC Iserlohn – Concordia Wiemelhausen 1:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Tius Hugo Brenke (52. Eldin Ljesnjanin), Sven Höltke, Anil Pirincoglu (81. Samuel-Alain Abane), Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri (46. Leon Tenkhoff), Maurice Castel Branco, Robin Korpp (90. Can Bayer), Edin Grosonja (52. Moritz Weinrich) - Trainer: Simon Naujoks
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Nicolas Hoffmann, Daniel Boakye Ansah, Michel Post, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Karam Shalal Kaso Kaso, Alessandro Marino, Caleb Godswill Danso (46. Patrick Sacher), Nikolas Wiebel (46. Leon Franke) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Abdelaziz Slimi (34.), 1:1 Michel Post (68.)
SpVgg Horsthausen – BSV Schüren 1:4
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (84. Marvin Rupieper), Diyar Dilek (66. Ali Al Hussein), Niklas Schröder, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Güngör Kaya (92. Halil Celik), Stefan Oerterer (66. Marvin Schuster) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Ensar Selmanaj, Florian Marth (75. Max Maßmann), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (80. Andreas Lüder), Tim Kallenbach (49. Chris Matuszak), Damjan Ilic, Philippos Selkos (93. Jannik Benning), Kevin Brümmer (86. Gilmar Veigas Mendes) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 169
Tore: 0:1 Florian Marth (3.), 1:1 Güngör Kaya (18.), 1:2 Kevin Brümmer (24.), 1:3 Ensar Selmanaj (58.), 1:4 Kevin Brümmer (78.)
SpVg Hagen 11 – Westfalia Herne 3:3
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Mert Muzak, Daris Smajic (78. Rodi Mohammad), Joshua-Troy Klöckner (84. Kacper Pawel Aniolowski), Lucas Schneider - Trainer: Christoph Pajdzik
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (23. Henrik Dier), Jeron Al-Hazaimeh, Andrii Dobrovolskyi (73. Mahir Kaya), Moritz Brüggemann, Felix Gunnar Sauer (60. Ejmen Omercic), Christian Silaj, Hakan Gökdemir, Phil Knop, Florian Tonye (70. Inami Tsuzuki), Simeon Aleksandrov - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kevin Leifels (3. Eigentor), 1:1 Joshua-Troy Klöckner (20.), 2:1 Joshua-Troy Klöckner (41.), 2:2 Jeron Al-Hazaimeh (48.), 3:2 Mert Muzak (61. Foulelfmeter), 3:3 Simeon Aleksandrov (73.)
Vestia Disteln – RSV Meinerzhagen 1:0
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Daniel Koseler (28. Louis Pogrzeba), Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp (94. Kevin Marc Kenzlers), Fabian Lohmeyer (92. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Alexander Zuk, Tom Röttger, Timo Schmidt (82. Dennis Ben Kurtoglu) - Trainer: Daniel Koseler
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Justin Schneider (63. Muhammed Akar), Simon Weber, Umut Özogul (85. Harrison David Farrow), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi, Niklas Eckstädt, Kenan Uzun (60. Ismail Alushi), Daniel Barch (55. Nikolaos Mavroudakis), Jannik Selter (73. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Aaron Kloth (7.)
SC Obersprockhövel – TuS Erndtebrück 1:3
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (19. Florian Mrosek), Lennart Seitz (77. Tim Dudda), Yannik Eversberg, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (77. Sidney Rast), Pascal Fabritz (83. Christian Buth), Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach, Shion Ueno, Maurice Dobbener (79. Marius Burkert), Tobias Filipzik, Kevin Krumm (17. Justin Huber), William Wolzenburg (73. Mirkan Kasikci), Haitham El Euch, Elmin Heric (85. Moritz Klein), Clemens Tartan (90. Kaito Nakamura), Lars Schardt - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Lars Schardt (26.), 0:2 Elmin Heric (83.), 1:2 Abid Yanik (88.), 1:3 Lars Schardt (90.+4)
SSV Buer – DSC Wanne-Eickel 2:1SSV Buer:
Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Muhammed-Ali Karkar (75. Toygar Mutluer), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (83. Liam Benan Unkel), Louis Jozek (76. Kadir Mutluer), Maurice-Joel Weißbohn (68. Ali Seklawi), Cenk Mustafa Güney, Tarkan Yerek, Marius Heck - Trainer: Oktay GüneyDSC Wanne-Eickel:
Paul Apel, Marco Kampmann (64. Fatih Gönül), Yunus Emre Ayaz (64. Luca Heiner Pasche), Luca Robert, Florian Trachternach, Lucas Kretschmer, Justin Lubkoll, Leonardo Jurisic (56. Gerard Lubkoll), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander SchlüterSchiedsrichter:
Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer:
173Tore:
1:0 Marius Heck (45.+2), 1:1 Xhino Kadiu (69.), 2:1 Ediz Akcinar (72. Foulelfmeter)
Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Holzwickeder SC – Wacker Obercastrop 3:1
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Vrljic, Anton Ruso (46. Michael Kuhfeld), Maurice Majewski (67. Samy Smajlovic), Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin, Luis Weiß (63. Leo Mayka), Nazarii Kovalenko (90. Maximilian Wolff), Maurice Modrzik (84. Tom Wonneberger) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Mick Nabrotzki (67. Luca Erdelkamp), Lukas Steinrötter, Maxim Wentland, Efecan Akin, Kamil Nugajev (81. Nangle Axel Coptie), Leonard Onofaro, Kevin Meckel (67. Emirhan Akinci), Adrian Wasilewski, Lance Karl Demski (67. Ouadie Barini), Bekem Saglam - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maurice Modrzik (3.), 2:0 Seydi Keskin (45.), 2:1 Leonard Onofaro (55.), 3:1 Samy Smajlovic (89.)