 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Hordels Tabellenführung hat langsam Hand und Fuß.
Hordels Tabellenführung hat langsam Hand und Fuß. – Foto: Harald Szczygiol

Buer überrascht Wanne-Eickel - Horsthausen verliert Topspiel gegen BSV

Westfalenliga Staffel 2 2025/26 7. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Westfalenliga St. 2
Concordia Wiemelhausen
SpVg Hagen 11
SSV Buer
DJK TuS Hordel

Zum Auftakt des 7. Spieltags in der Westfalenliga Staffel 2 schlug der Holzwickeder SC am Samstag den SV Wacker Obercastrop mit 3:1. In der zweiten Halbzeit war es durch den Anschlusstreffer der Gäste wieder spannend geworden. Erst in der Schlussphase konnte Joker Samy Smajlovic sein Team mit dem dritten Treffer erlösen. "Wir haben den Gegner durch Unachtsamkeiten wieder ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit ist Obercastrop gefährlicher geworden. Von uns war es zu wenig. Ich muss es klar sagen. Ich erwarte von einigen Spielern, und gerade auf Schlüsselpositionen, mehr", resümierte Coach Kurtulus Öztürk. Obercastrops Trainer Jimmy Thimm räumt ein, dass das Ergebnis in Ordnung geht: "Der Anschlusstreffer kam zur richtigen Zeit. Insgesamt kam dann aber wieder zu wenig von uns. Die Niederlage geht insgesamt in Ordnung."

>>> zur aktuellen Tabelle

Holzwickede ist damit auf einen Zähler an die SpVgg Horsthausen (1:4 gegen den BSV Schüren) und den DSC Wanne-Eickel (1:2 beim SSV Buer) herangerückt, die jeweils ihre zweite Saisonniederlage kassierten. Ganz oben thront weiterhin Aufsteiger DJK TuS Hordel, der beim 5:1-Heimsieg gegen den FC Brünninghausen das nächste Ausrufezeichen setzte. Der Bochumer Verein hat die beste Offensive und Defensiv der Liga.

Am Tabellenende punkteten Concordia Wiemelhausen (1:1 bei FC Iserlohn) und die SpVg Hagen 11, die nach Rückstand und zweimaliger Führung am Ende nur ein 3:3 gegen den SC Westfalia Herne erzielte.

Der SV Vestia Disteln (1:0 gegen den RSV Meinerzhagen) und der TuS Erndtebrück (3:1 beim SC Obersprockhövel) kletterten in die obere Tabellenhälfte.

>>> zur Formtabelle

Die Partien des 7. Spieltags im Überblick:

Heute, 15:30 Uhr
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
FC Brünninghausen
FC BrünninghausenFC Brünninghausen
5
1
DJK TuS Hordel – FC Brünninghausen 5:1
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, Maurice Post (77. David Schürmann), Patrick Rudolph, Robin Schultze, Oguzhan Can, David Christian Gatawis (81. Niklas Felix Böhm), Fynn Albers (62. Philip Agbado), Ledion Shefketi (81. Luis Bennet Berghaus), Justin Sarpong, Hayate Nishimura (81. Cedric Elias Linder) - Trainer: Mirko Talaga
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (92. Koray Dag), Branko Vasic (46. Edin Dervisevic), Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Mounir Azzam, Yasin Akman (61. Eumin Song), Karim Belhilali, Florian Hober (46. Marc Radusch), Amin Azzofri, Ousman Diallo (61. Biyan El-Bader) - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Karim Belhilali (20.), 1:1 Justin Sarpong (32.), 2:1 Patrick Rudolph (36.), 3:1 Hayate Nishimura (39.), 4:1 Justin Sarpong (75.), 5:1 Justin Sarpong (86.)
Gelb-Rot: Benedict Mbuku (71./FC Brünninghausen/)

Heute, 15:00 Uhr
FC Iserlohn
FC IserlohnFC Iserlohn
Concordia Wiemelhausen
Concordia WiemelhausenConcordia Wiemelhausen
1
1
Abpfiff
FC Iserlohn – Concordia Wiemelhausen 1:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Tius Hugo Brenke (52. Eldin Ljesnjanin), Sven Höltke, Anil Pirincoglu (81. Samuel-Alain Abane), Abdelaziz Slimi, Yllnor Tahiri (46. Leon Tenkhoff), Maurice Castel Branco, Robin Korpp (90. Can Bayer), Edin Grosonja (52. Moritz Weinrich) - Trainer: Simon Naujoks
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Sebastian Schmerbeck, Nicolas Hoffmann, Daniel Boakye Ansah, Michel Post, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina, Karam Shalal Kaso Kaso, Alessandro Marino, Caleb Godswill Danso (46. Patrick Sacher), Nikolas Wiebel (46. Leon Franke) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Abdelaziz Slimi (34.), 1:1 Michel Post (68.)

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
1
4
Abpfiff
+Video
SpVgg Horsthausen – BSV Schüren 1:4
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Caspar Biebersdorf, Deniz Ergüzel (84. Marvin Rupieper), Diyar Dilek (66. Ali Al Hussein), Niklas Schröder, David Schroven, Toni Anto Petrovic, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Güngör Kaya (92. Halil Celik), Stefan Oerterer (66. Marvin Schuster) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
BSV Schüren: Muhammed Acil, Dino Dzaferoski, Jannik Marth, Ensar Selmanaj, Florian Marth (75. Max Maßmann), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg (80. Andreas Lüder), Tim Kallenbach (49. Chris Matuszak), Damjan Ilic, Philippos Selkos (93. Jannik Benning), Kevin Brümmer (86. Gilmar Veigas Mendes) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 169
Tore: 0:1 Florian Marth (3.), 1:1 Güngör Kaya (18.), 1:2 Kevin Brümmer (24.), 1:3 Ensar Selmanaj (58.), 1:4 Kevin Brümmer (78.)

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Hagen 11
SpVg Hagen 11SpVg Hagen 11
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
3
3
Abpfiff
SpVg Hagen 11 – Westfalia Herne 3:3
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Mats Frederik Endt-Knauer, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Mert Muzak, Daris Smajic (78. Rodi Mohammad), Joshua-Troy Klöckner (84. Kacper Pawel Aniolowski), Lucas Schneider - Trainer: Christoph Pajdzik
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (23. Henrik Dier), Jeron Al-Hazaimeh, Andrii Dobrovolskyi (73. Mahir Kaya), Moritz Brüggemann, Felix Gunnar Sauer (60. Ejmen Omercic), Christian Silaj, Hakan Gökdemir, Phil Knop, Florian Tonye (70. Inami Tsuzuki), Simeon Aleksandrov - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kevin Leifels (3. Eigentor), 1:1 Joshua-Troy Klöckner (20.), 2:1 Joshua-Troy Klöckner (41.), 2:2 Jeron Al-Hazaimeh (48.), 3:2 Mert Muzak (61. Foulelfmeter), 3:3 Simeon Aleksandrov (73.)

Heute, 15:15 Uhr
Vestia Disteln
Vestia DistelnVestia Disteln
RSV Meinerzhagen
RSV MeinerzhagenRSV Meinerzhagen
1
0
Abpfiff
Vestia Disteln – RSV Meinerzhagen 1:0
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Daniel Koseler (28. Louis Pogrzeba), Luis Barlage, Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp (94. Kevin Marc Kenzlers), Fabian Lohmeyer (92. Mohamedi Mohamedi Assattouti), Alexander Zuk, Tom Röttger, Timo Schmidt (82. Dennis Ben Kurtoglu) - Trainer: Daniel Koseler
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Justin Schneider (63. Muhammed Akar), Simon Weber, Umut Özogul (85. Harrison David Farrow), Jonah Sasse, Max Kolberg, Steven Sordi, Niklas Eckstädt, Kenan Uzun (60. Ismail Alushi), Daniel Barch (55. Nikolaos Mavroudakis), Jannik Selter (73. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Aaron Kloth (7.)

Heute, 15:15 Uhr
SC Obersprockhövel
SC ObersprockhövelSC Obersprockhövel
TuS Erndtebrück
TuS ErndtebrückTuS Erndtebrück
1
3
Abpfiff
SC Obersprockhövel – TuS Erndtebrück 1:3
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Jan-Niklas Budde (19. Florian Mrosek), Lennart Seitz (77. Tim Dudda), Yannik Eversberg, Moritz Schrepping, Nico Jahnke (77. Sidney Rast), Pascal Fabritz (83. Christian Buth), Patrick Adam Dytko, Mick Steffens, Abid Yanik - Trainer: Michael Wurst
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Tobias Hombach, Shion Ueno, Maurice Dobbener (79. Marius Burkert), Tobias Filipzik, Kevin Krumm (17. Justin Huber), William Wolzenburg (73. Mirkan Kasikci), Haitham El Euch, Elmin Heric (85. Moritz Klein), Clemens Tartan (90. Kaito Nakamura), Lars Schardt - Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Simon Knappe - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Lars Schardt (26.), 0:2 Elmin Heric (83.), 1:2 Abid Yanik (88.), 1:3 Lars Schardt (90.+4)

Heute, 15:15 Uhr
SSV Buer
SSV BuerSSV Buer
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
2
1
Abpfiff
SSV Buer – DSC Wanne-Eickel 2:1
SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Muhammed-Ali Karkar (75. Toygar Mutluer), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (83. Liam Benan Unkel), Louis Jozek (76. Kadir Mutluer), Maurice-Joel Weißbohn (68. Ali Seklawi), Cenk Mustafa Güney, Tarkan Yerek, Marius Heck - Trainer: Oktay Güney
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (64. Fatih Gönül), Yunus Emre Ayaz (64. Luca Heiner Pasche), Luca Robert, Florian Trachternach, Lucas Kretschmer, Justin Lubkoll, Leonardo Jurisic (56. Gerard Lubkoll), Ozan Simsek, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 173
Tore: 1:0 Marius Heck (45.+2), 1:1 Xhino Kadiu (69.), 2:1 Ediz Akcinar (72. Foulelfmeter)

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Holzwickeder SC
Holzwickeder SCHolzwickeder SC
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
3
1
Abpfiff

Holzwickeder SC – Wacker Obercastrop 3:1
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Vrljic, Anton Ruso (46. Michael Kuhfeld), Maurice Majewski (67. Samy Smajlovic), Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin, Luis Weiß (63. Leo Mayka), Nazarii Kovalenko (90. Maximilian Wolff), Maurice Modrzik (84. Tom Wonneberger) - Trainer: Kurtulus Öztürk
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Mick Nabrotzki (67. Luca Erdelkamp), Lukas Steinrötter, Maxim Wentland, Efecan Akin, Kamil Nugajev (81. Nangle Axel Coptie), Leonard Onofaro, Kevin Meckel (67. Emirhan Akinci), Adrian Wasilewski, Lance Karl Demski (67. Ouadie Barini), Bekem Saglam - Trainer: Kevin Großkreutz - Trainer: Jimmy Thimm
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maurice Modrzik (3.), 2:0 Seydi Keskin (45.), 2:1 Leonard Onofaro (55.), 3:1 Samy Smajlovic (89.)

Aufrufe: 021.9.2025, 21:35 Uhr
redAutor