Buer schlägt Hordel im Topspiel – zwei Punkte zwischen Platz 1 und 4

Marin Leo Pavic hatte die Gelsenkirchener vor über 230 Zuschauern bereits nach drei Minuten in Führung gebracht, die Hordels Hayate Nishimura in der 57. Minute per Elfmeter egalisierte. Doch die Antwort der Bueraner ließ nicht lange auf sich warten. Fünf Minuten nach dem Ausgleich sorgte Marius Heck wieder für die Führung, ehe der eingewechselte David Degengard in der 80. Minute für die Entscheidung sorgte. Für die äußerst schlecht aus der Winterpause gekommene SSV Buer war es im siebten Anlauf der erste Dreier im Jahr 2025.

Neuer Spitzenreiter ist nun erstmals seit dem 1. Spieltag wieder der FC Marl, der einen 0:1-Rückstand bei Kellerkind BWW Langenbochum noch in einen 2:1-Sieg ummünzen konnte – nun punktgleich mit dem anderen Top-Aufsteiger FC Roj Dortmund, der das Stadtduell gegen den SV Brackel 06 mit 3:1 für sich entscheiden konnte.