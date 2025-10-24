Büppel will Spitzenreiter TiMoNo ärgern

Wenn am Sonntag der TuS Büppel den SV TiMoNo empfängt, treffen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber gleicher Entschlossenheit aufeinander. Der Spitzenreiter aus TiMoNo reist mit breiter Brust und neun Siegen aus zehn Spielen an, während Büppel als Tabellensechster auf heimischem Platz den Favoriten fordern will.

TuS-Trainer Moritz König weiß um die Qualität des Gegners: „TiMoNo steht zurecht oben, das ist eine individuell brutal starke Mannschaft, die ihre Art zu spielen konsequent durchzieht und das bisher sehr erfolgreich macht.“ Für seine Mannschaft gehe es dennoch darum, den eigenen Weg fortzusetzen. „Wir wollen den Ball, wir wollen das Spiel aktiv gestalten – das unterscheidet uns auch ein Stück weit“, betont König.

Die Entwicklung seines Teams stimme ihn optimistisch: „Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, spiegelt sich in der Tabelle momentan nicht wirklich wider, aber die letzten Wochen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Trotz einiger personeller Engpässe sieht der Trainer positive Ansätze. „Wir sind aktuell nicht breit aufgestellt, trotzdem machen es die Mädels, die auf dem Platz stehen, richtig stark und wachsen mit jeder Aufgabe. Wir können das Spiel mit einer gewissen Leichtigkeit angehen, während es für TiMoNo natürlich um viel geht.“