Büppel will Serie fortsetzen – schwere Aufgabe bei Meppen II

– Foto: Andreas LITZE Richter

Während Büppel mit Rückenwind aus den vergangenen Wochen anreist, warnt Trainer Moritz König vor der spielerischen Qualität der Gastgeberinnen. Entscheidend dürfte sein, ob die Gäste ihren Rhythmus durchbringen.

Der TuS Büppel steht am Wochenende vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim SV Meppen II. Gegen die U20 erwartet die Mannschaft von Trainer Moritz König einen Gegner, der sich zuletzt deutlich entwickelt hat und mit offensiver Spielweise überzeugt.

„Gegen die U20 vom SV Meppen erwarte ich eine spielstarke Mannschaft, die sich in den letzten sechs Monaten richtig gut entwickelt hat und sehr offensiv auftritt“, erklärt König im Vorfeld der Partie. Die Gastgeberinnen stehen aktuell im unteren Tabellendrittel, haben jedoch mit 22 erzielten Treffern ihre offensive Qualität bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Büppel reist dagegen mit Selbstvertrauen an. Nach zuletzt stabilen Leistungen hat sich das Team im Tabellenmittelfeld etabliert und will diesen Trend fortsetzen. Grundlage dafür war auch eine intensive Trainingswoche. „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und die Einstellung der Mädels ist klasse“, betont König.

Der Fokus liegt dabei klar auf der eigenen Spielweise. „Ich bin optimistisch, dass wir an die spielerische Form der letzten Wochen anknüpfen können – Hauptsache, der Ball läuft“, so der Trainer weiter. Gerade über Ballbesitz und kontrolliertes Aufbauspiel will Büppel die Partie prägen.

Die Ausgangslage verspricht ein interessantes Duell: Auf der einen Seite eine junge, mutig nach vorne spielende Meppener Mannschaft, auf der anderen ein eingespieltes Büppeler Team, das zuletzt mit Struktur und Spielkontrolle überzeugte. Entscheidend dürfte sein, welches Team seinen Ansatz konsequenter auf den Platz bringt.