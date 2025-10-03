Büppel will Entwicklung gegen Lutten fortsetzen

Am kommenden Sonntag empfängt der TuS Büppel in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West den TuS Lutten. Büppel rangiert mit drei Siegen, zwei Unentschieden und insgesamt 11 Punkten im gesicherten Mittelfeld auf dem sechsten Platz, während Lutten mit nur einem Saisonsieg auf dem vorletzten Tabellenplatz steht.





So., 05.10.2025, 13:00 Uhr TuS Büppel TuS Lutten

Für Büppels Trainer Moritz König steht das Spiel weniger unter dem direkten Ergebniszwang, sondern vielmehr unter dem Zeichen der Mannschaftsentwicklung. „Es geht für uns weniger um das einzelne Ergebnis, sondern darum, uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Dazu zählt, die Chancen besser zu nutzen und mehr Verantwortung auf mehrere Schultern zu legen“, erklärte König.

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Büppel Spiele lange offenhalten kann, im Abschluss jedoch noch Steigerungspotenzial hat. Gegen Lutten, das bislang die schwächste Defensive der Liga stellt, bietet sich für die Gastgeberinnen die Chance, die eigene Effizienz im Angriff zu verbessern.

Lutten wiederum will im Abstiegskampf wichtige Punkte sammeln und defensiv stabil auftreten. Mit Kampfgeist und Entschlossenheit soll das Spiel möglichst lange offen gehalten werden, um eine Überraschung zu ermöglichen.

Vor Anpfiff ist klar: Büppel will die eigene Entwicklung weiter vorantreiben, während Lutten jeden Zähler für den Klassenerhalt benötigt – ein Duell mit unterschiedlichen Zielsetzungen, aber viel Spannungspotenzial.