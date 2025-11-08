– Foto: Cedric Siefker

Büppel will Entwicklung fortsetzen – Gretesch fordert Reaktion Am Sonntag empfängt der TuS Büppel die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC zum Duell in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Beide Teams wollen nach zuletzt unterschiedlichen Ergebnissen ein Zeichen setzen.

Während Büppel an den positiven Auftritt der Vorwoche anknüpfen möchte, reist Gretesch mit dem klaren Ziel nach Varel, nach einer Enttäuschung wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Wenn am Sonntag der TuS Büppel auf die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC trifft, begegnen sich zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlicher Entschlossenheit. Für Büppel soll das Heimspiel ein weiterer Schritt in der eigenen Entwicklung werden, während Gretesch nach einem schwächeren Auftritt zuletzt Wiedergutmachung betreiben will.



Morgen, 13:00 Uhr TuS Büppel TuS Büppel SG TSG Gretesch / Osnabr. SC SG TSG Gretesch 13:00 PUSH

TuS-Trainer Moritz König erwartet einen intensiven Gegner: „Mit Burg Gretesch wartet am Sonntag ein Gegner, der sehr hoch presst und über Umschaltmomente kommt. Wir wissen, dass sie auf Fehler lauern und destruktiv spielen werden.“ Für seine Mannschaft sei daher vor allem Ruhe und Kontrolle gefragt: „Für uns geht’s darum, ruhig zu bleiben, das Tempo zu kontrollieren und das Spiel selbst in die Hand zu nehmen.“ König zeigte sich mit der jüngsten Entwicklung seines Teams zufrieden: „Das letzte Spiel hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und darauf wollen wir aufbauen. Die Stimmung im Team ist super, und wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen.“ Mit 15 Punkten aus zwölf Spielen rangiert Büppel aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld, will aber weiter Boden gutmachen.