Büppel will Entwicklung fortsetzen – Gretesch fordert Reaktion

Während Büppel an den positiven Auftritt der Vorwoche anknüpfen möchte, reist Gretesch mit dem klaren Ziel nach Varel, nach einer Enttäuschung wieder in die Erfolgsspur zu finden.
Wenn am Sonntag der TuS Büppel auf die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC trifft, begegnen sich zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlicher Entschlossenheit. Für Büppel soll das Heimspiel ein weiterer Schritt in der eigenen Entwicklung werden, während Gretesch nach einem schwächeren Auftritt zuletzt Wiedergutmachung betreiben will.
TuS-Trainer Moritz König erwartet einen intensiven Gegner: „Mit Burg Gretesch wartet am Sonntag ein Gegner, der sehr hoch presst und über Umschaltmomente kommt. Wir wissen, dass sie auf Fehler lauern und destruktiv spielen werden.“ Für seine Mannschaft sei daher vor allem Ruhe und Kontrolle gefragt: „Für uns geht’s darum, ruhig zu bleiben, das Tempo zu kontrollieren und das Spiel selbst in die Hand zu nehmen.“
König zeigte sich mit der jüngsten Entwicklung seines Teams zufrieden: „Das letzte Spiel hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und darauf wollen wir aufbauen. Die Stimmung im Team ist super, und wir wollen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen.“ Mit 15 Punkten aus zwölf Spielen rangiert Büppel aktuell im gesicherten Tabellenmittelfeld, will aber weiter Boden gutmachen.
Auf der Gegenseite will die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC nach einem enttäuschenden Auftritt in der vergangenen Woche wieder ein anderes Gesicht zeigen. Trainer Johannes Müller weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe: „Das wird wieder ein kompliziertes Spiel. Im Hinspiel haben wir gut performt und Büppel unter ihren Möglichkeiten gespielt. Daher sollten wir uns von dem Ergebnis nicht blenden lassen.“
Gretesch muss dabei auf mehrere Stammspielerinnen verzichten: „Dazu fehlen uns am Sonntag einige Spielerinnen, die zuletzt gut performt haben“, erklärte Müller. Trotz dieser Ausfälle ist die Zielsetzung klar: „Nach dem enttäuschenden Spiel letzte Woche wollen wir aber eine Reaktion zeigen und die drei Punkte wieder mit nach Osnabrück nehmen.“
Während Gretesch als Tabellendritter den Anschluss an die Spitze halten möchte, könnte Büppel mit einem Heimsieg weiter an Stabilität gewinnen – und seinen positiven Trend bestätigen. Die Zuschauer dürfen sich somit auf ein taktisch geprägtes Duell zweier ambitionierter Teams freuen, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten.