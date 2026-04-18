Büppel vor unangenehmer Auswärtsaufgabe in Lutten

– Foto: Andreas LITZE Richter

Tabellarisch scheint die Rollenverteilung klar – doch TuS Büppel ist gewarnt. Trainer Moritz König erwartet in Lutten ein intensives und schwieriges Spiel.

Auf dem Papier reist der TuS Büppel als Favorit zum Auswärtsspiel beim TuS Lutten, doch die Erinnerungen an das Hinspiel lassen Vorsicht walten. Büppel-Coach Moritz König stellt sich auf eine anspruchsvolle Partie ein: „Am Sonntag gegen Lutten erwarte ich ein sehr forderndes Spiel. Schon im Hinspiel haben sie uns das Leben echt schwer gemacht, deshalb stellen wir uns auf eine harte Aufgabe ein.“

Während Büppel mit 27 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangiert, kämpft Lutten weiterhin um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Gerade diese Ausgangslage könnte das Spiel zusätzlich brisant machen. König sieht seine Mannschaft daher in der Pflicht, die eigenen Stärken konsequent auf den Platz zu bringen: „Für uns wird es wieder darauf ankommen, dass wir unsere spielerische Linie finden und der Ball gut durch die eigenen Reihen läuft.“

In den vergangenen Wochen zeigte die Formkurve der Gäste nach oben – daran will Büppel nun anknüpfen. „Wir wollen die Entwicklung der letzten Wochen bestätigen und uns nicht vom Gegner aus dem Rhythmus bringen lassen“, so König weiter.

Die Partie verspricht damit trotz unterschiedlicher Tabellenregionen ein umkämpftes Duell zu werden, in dem Büppel seine spielerische Qualität behaupten muss, während Lutten mit Einsatz und Kampfgeist dagegenhalten dürfte.