Büppel überrollt Scharmbeckstotel – 6:0 und ein reifer Auftritt

Mit einem klaren 6:0 hat der TuS Büppel am Wochenende den ATSV Scharmbeckstotel bezwungen. Während Büppel damit wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelt, bleibt Scharmbeckstotel weiter am Tabellenende. Beide Trainer fanden deutliche Worte – die einen lobend, die anderen kritisch.

Der TuS Büppel hat am Sonntag ein klares Zeichen gesetzt: Mit 6:0 gewann die Mannschaft von Trainer Moritz König gegen den Tabellenletzten ATSV Scharmbeckstotel und bestätigte damit einen Aufwärtstrend im Mittelfeld der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Bereits in der sechsten Minute eröffnete Jana Frieling den Torreigen, gefolgt von einem Doppelpack von Alicia Kersten (20., 23.). Nach der Pause erhöhten Christina Müller (49.), Merle Dierks (62.) und schließlich Luisa Kämmer (80.) zum deutlichen Endstand.

Trainer Moritz König zeigte sich nach dem Spiel äußerst zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt gestern. Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert, den Ball echt gut laufen lassen und uns in kurzen Abständen immer wieder Chancen erspielt,“ sagte er. Besonders hob er die Defensive hervor: „Gerade unsere sehr junge Abwehr mit einem Altersdurchschnitt von 18,5 Jahren hat das überragend gelöst und enorm souverän verteidigt.“ Insgesamt sei es „ein richtig reifer, geschlossener Auftritt von allen, die auf dem Platz standen.“

Während Büppel damit den sechsten Tabellenplatz festigt und auf 18 Punkte kommt, rutscht der ATSV Scharmbeckstotel nach der zwölften Saisonniederlage weiter in eine schwierige Lage. Trainer Axel Wilckens fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Wir haben es am Sonntag zu selten geschafft, die tiefen Räume zu schließen und waren zu oft zu weit von den Gegenspielern weg.“ Dadurch sei es kaum möglich gewesen, Büppels schnelles Aufbauspiel zu verteidigen. Wilckens’ Fazit fiel klar aus: „Letztlich ein verdienter Sieg für Büppel – auch in der Höhe.“