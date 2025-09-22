Büppel siegt spät gegen Meppen – Spanier kritisiert Abseitstor

Der SV Meppen II musste beim TuS Büppel eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen. Während Büppel im ersten Durchgang dominierte, kämpfte sich Meppen zurück und glich aus – ehe ein Konter in letzter Sekunde die Entscheidung brachte. Trainer Ralf Spanier fand deutliche Worte.
Der SV Meppen II hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West beim TuS Büppel einen schmerzhaften Rückschlag erlitten. Die 1:2-Niederlage am Sonntag wurde durch zwei späte Gegentreffer in den Nachspielzeiten der beiden Halbzeiten entschieden. Für die Gastgeber war es ein wichtiger Heimsieg, während Meppen trotz einer kämpferischen zweiten Hälfte erneut punktlos blieb.
TuS-Trainer Moritz König zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert, waren klar überlegen und haben uns viele Torchancen erspielt. Nur unsere Chancenverwertung hat verhindert, dass es schon früh deutlicher wurde. Das Gegentor fällt unglücklich durch einen abgefälschten Schuss, aber insgesamt war unser 2:1-Erfolg mehr als verdient.“
Büppel bestimmte die Anfangsphase klar, Meppen hatte zunächst alle Hände voll zu tun, die Defensive zu stabilisieren. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzte Jana Frieling eine Unachtsamkeit und traf zum 1:0. SVM-Trainer Ralf Spanier sah die Situation jedoch kritisch: „Das 1:0 war für mich eine klare Fehlentscheidung, da mehrfach eindeutige Abseitsstellungen nicht geahndet wurden.“
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Meppen stark verbessert, spielte mutiger und setzte den Gastgeber zunehmend unter Druck. „Trotzdem hat meine Mannschaft im zweiten Durchgang bewiesen, dass wir so einem Gegner Paroli bieten können“, lobte Spanier. In der 78. Minute belohnte Mirja Langen die druckvolle Phase mit dem Ausgleich. Nur wenige Minuten später hätte Lilli Oldopp die Partie sogar drehen können, doch ihr Abschluss ging knapp vorbei.
Als alles auf ein Remis hindeutete, schlug Büppel eiskalt zurück: In der Nachspielzeit setzte Jana Frieling einen Konter zum 2:1-Endstand. „Aufgrund der Torchancen geht der Sieg für Büppel in Ordnung – wer solche Dinger nicht macht, darf sich am Ende nicht wundern“, resümierte Spanier. „Am Ende hat uns nur das Quäntchen Glück gefehlt, um Zählbares mitzunehmen.“
Mit dem Sieg klettert Büppel in der Tabelle auf Rang sechs, während Meppen II auf dem neunten Platz bleibt und weiter um den Anschluss an das Mittelfeld kämpft. Für beide Teams steht am kommenden Wochenende die nächste Bewährungsprobe an.