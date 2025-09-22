Büppel siegt spät gegen Meppen – Spanier kritisiert Abseitstor

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der SV Meppen II musste beim TuS Büppel eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen. Während Büppel im ersten Durchgang dominierte, kämpfte sich Meppen zurück und glich aus – ehe ein Konter in letzter Sekunde die Entscheidung brachte. Trainer Ralf Spanier fand deutliche Worte.

Der SV Meppen II hat in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West beim TuS Büppel einen schmerzhaften Rückschlag erlitten. Die 1:2-Niederlage am Sonntag wurde durch zwei späte Gegentreffer in den Nachspielzeiten der beiden Halbzeiten entschieden. Für die Gastgeber war es ein wichtiger Heimsieg, während Meppen trotz einer kämpferischen zweiten Hälfte erneut punktlos blieb.



TuS-Trainer Moritz König zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert, waren klar überlegen und haben uns viele Torchancen erspielt. Nur unsere Chancenverwertung hat verhindert, dass es schon früh deutlicher wurde. Das Gegentor fällt unglücklich durch einen abgefälschten Schuss, aber insgesamt war unser 2:1-Erfolg mehr als verdient.“ Büppel bestimmte die Anfangsphase klar, Meppen hatte zunächst alle Hände voll zu tun, die Defensive zu stabilisieren. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzte Jana Frieling eine Unachtsamkeit und traf zum 1:0. SVM-Trainer Ralf Spanier sah die Situation jedoch kritisch: „Das 1:0 war für mich eine klare Fehlentscheidung, da mehrfach eindeutige Abseitsstellungen nicht geahndet wurden.“