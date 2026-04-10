Büppel setzt auf Spielidee – Bunnen vor schwieriger Aufgabe

– Foto: Andreas LITZE Richter

Während Büppel vor allem auf die eigene spielerische Entwicklung schaut, reist Bunnen mit personellen Sorgen an – ein intensives Duell ist dennoch zu erwarten.

Im Duell zweier Tabellennachbarn empfängt der TuS Büppel am Wochenende den DJK-SV Bunnen. Beide Teams bewegen sich im oberen Mittelfeld der Oberliga Niedersachsen West und konnten zuletzt mit stabilen Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Büppels Trainer Moritz König erwartet eine anspruchsvolle Partie: „Am Sonntag geht es gegen Bunnen, die aktuell über uns stehen und zuletzt gute Ergebnisse eingefahren haben.“ Besonders die Spielweise des Gegners schätzt er als unangenehm ein: „Das ist eine Truppe, die vor allem über die Körperlichkeit und eine hohe defensive Arbeitsbereitschaft kommt. Das wird sicher eine schwierige Aufgabe.“

Den Fokus legt König jedoch klar auf die eigene Mannschaft: „Mir persönlich ist der Gegner aber gar nicht so wichtig. Mir geht es darum, dass der Ball bei uns weiter gut läuft und wir die spielerische Leistung der letzten Wochen und Monate bestätigen.“ Auch die Ergebnisfrage ordnet er ein: „Das Ergebnis hat für mich nicht die erste Priorität, solange die Art und Weise, wie wir auftreten und wie der Ball läuft, stimmt.“

Auf der Gegenseite reist Bunnen mit gemischten Vorzeichen an. Trainer Sascha Anneken blickt auf eine längere Pause zurück: „Nach der doch längeren Pause fahren wir am Sonntag nach Büppel und wollen natürlich versuchen, auch da etwas mitzunehmen.“ Allerdings könnte die personelle Situation eine entscheidende Rolle spielen: „Im Gegensatz zu sonst fahren wir mit einem arg ausgedünnten Kader los, somit wird sich am Sonntag erst kurzfristig herausstellen, welche Marschroute wir an den Tag legen, um gegen einen spielstarken Gegner etwas Zählbares mitzunehmen.“

Die Tabelle unterstreicht die Ausgeglichenheit der Begegnung: Bunnen rangiert aktuell knapp vor Büppel, doch beide Teams trennt nur ein geringer Abstand. Entsprechend offen erscheint die Ausgangslage – mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, die auf ihre spielerische Linie setzen, während Bunnen vor allem über Einsatz und Flexibilität zum Erfolg kommen will.