Büppel setzt auf Entwicklung statt Ergebnis

Wenn der TuS Büppel am Wochenende beim SV Heidekraut Andervenne antritt, trifft der Tabellenfünfte auf einen direkten Konkurrenten im oberen Mittelfeld der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Die Ausgangslage ist eng, die tabellarische Bedeutung entsprechend hoch – dennoch setzt Büppel bewusst andere Prioritäten.

Trainer Moritz König stellt den Entwicklungsprozess seiner Mannschaft in den Vordergrund: „Auch wenn wir gegen einen Tabellennachbarn spielen, steht für uns das Ergebnis nicht an erster Stelle.“ Vielmehr gehe es darum, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen: „Wir wollen den Ball sicher laufen lassen, unsere spielerische Linie beibehalten und gezielt an den Defiziten arbeiten, die wir in den letzten Partien ausgemacht haben.“

Nach einer spielerisch überzeugenden Leistung in der Vorwoche sieht König darin den nächsten Schritt: „An sich geht es darum, unsere Leistung und die Dominanz aus der Vorwoche zu bestätigen und sich dieses Mal vielleicht auch zu belohnen.“

Damit verfolgt Büppel einen klaren Ansatz: Unabhängig vom unmittelbaren Ausgang der Partie soll die Entwicklung der eigenen Spielidee im Vordergrund stehen. Gegen den direkten Konkurrenten aus Andervenne könnte sich jedoch zeigen, wie weit dieser Prozess bereits fortgeschritten ist.