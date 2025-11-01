Büppel reist mit Zuversicht nach Jesteburg

Wenn der TuS Büppel am Sonntag beim FC Jesteburg-Bendestorf antritt, wartet auf die Mannschaft von Trainer Moritz König eine schwierige Aufgabe. Der Tabellenzweite aus Jesteburg gehört zu den formstärksten Teams der Liga und hat die letzten Spiele souverän bestritten. Doch Büppel reist mit einer klaren Spielidee und viel Zuversicht an.





„Wir treffen auf einen guten Gegner, der uns sicher fordern wird“, sagt König vor dem Auswärtsspiel. „Für uns geht es darum, weiter unseren Stil durchzubringen – aktiv zu spielen, den Ball zu haben und das Spiel selbst zu gestalten.“ Der TuS, aktuell Siebter in der Tabelle, hat in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt, dass er in der Lage ist, auch favorisierte Teams vor Probleme zu stellen.

König legt großen Wert auf mutiges Auftreten und Entwicklung innerhalb der Mannschaft: „Wir wollen uns in unserer Spielidee weiterentwickeln und Spielerinnen fördern, die mutig mit Ball agieren.“ Dass sein Team auch nach personellen Rückschlägen geschlossen auftritt, hebt der Coach besonders hervor: „Der Einsatz der Mädels, die aktuell zur Verfügung stehen, ist hervorragend, und die Trainingswoche war sehr gut – das macht uns absolut zuversichtlich für Sonntag.“

Während Jesteburg auf Revanche für die Hinspielniederlage drängt, sieht Büppel die Partie als Chance, ein weiteres Zeichen zu setzen. Mit einem Sieg könnte der TuS nicht nur den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte herstellen, sondern auch zeigen, dass das Konzept von König Früchte trägt: dominanter, mutiger und spielerisch stärker aufzutreten – unabhängig vom Gegner.

Für den TuS Büppel zählt in Jesteburg nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Weg dorthin. König bringt es auf den Punkt: Es geht darum, „unseren Stil durchzubringen“ – und das mit Selbstvertrauen, Einsatz und Spielfreude.