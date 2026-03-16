Büppel nutzt Chancen – Hollage unterliegt deutlich

Der TuS Büppel hat am Sonntag in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West einen deutlichen 3:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Hollage eingefahren. Vor rund 70 Zuschauern legten die Gäste früh den Grundstein für den Erfolg und nutzten ihre Chancen konsequent.

Bereits in der 9. Minute brachte Alicia Kersten Büppel in Führung. Nach der Pause erhöhte Hollages Katleen Strunk mit einem Eigentor in der 49. Minute auf 0:2, ehe Marleen Luisa Harbers in der 76. Minute den Endstand herstellte.

Hollage hatte dennoch Gelegenheiten, selbst zu treffen – vor allem durch zwei Strafstöße. Zunächst scheiterte Svenja Torbecke in der 42. Minute vom Punkt an der gegnerischen Torhüterin, später blieb auch Emma Richter nach einem weiteren Foulelfmeter in der 55. Minute ohne Erfolg.

Co-Trainer Alexander Helm zeigte sich nach der Partie selbstkritisch. „Eine absolut verdiente Niederlage“, sagte er. „Wir waren uns in allen Belangen überlegen. Vielleicht nicht haushoch, aber sicherlich überlegen. Sie haben es sehr, sehr gut gemacht.“ Über die gesamte Spielzeit habe seine Mannschaft nicht zu ihrem Spiel gefunden: „Wir haben nichts wirklich in unserem Spiel gefunden, hatten immer wieder Probleme, Bälle vorne an die Leute zu bringen beziehungsweise die Bälle in die Spitze zu spielen.“

Auch in den Zweikämpfen sah Helm Nachteile für sein Team. „Wir haben die Zweikämpfe nicht so angenommen, wie Büppel sie angenommen hat“, erklärte er. Hinzu kam, dass Hollage ersatzgeschwächt antreten musste. „Es war sicherlich bei uns zu merken, dass wir sehr ersatzgeschwächt waren. Das soll aber keine Entschuldigung sein. Die Spielerinnen, die von uns aufgestellt wurden, haben sich alle große Mühe gegeben.“ Dennoch hätten die gewohnten Abläufe nicht wie sonst funktioniert.

Ein weiterer Rückschlag war die verletzungsbedingte Auswechslung von Franziska Gieseke kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit. „Mit der schweren Verletzung von Franzi Gieseke zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir endgültig nicht mehr in unser Spiel gefunden“, sagte Helm. Die Mannschaft wolle die Niederlage nun analysieren: „Wir werden das Ganze jetzt aufarbeiten, werden uns die Videoaufnahmen anschauen und versuchen, entsprechend gegenzusteuern.“

Ganz anders fiel das Fazit bei den Gästen aus. Büppels Trainer Moritz König zeigte sich nicht nur mit dem Ergebnis zufrieden, sondern vor allem mit der Leistung seiner Mannschaft. „Über das Ergebnis hinaus freue ich mich heute vor allem über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind“, sagte er. „Wir hatten eine richtig gute Spielkontrolle, der Ball lief flüssig durch unsere Reihen und wir waren spielerisch über weite Strecken sehr dominant.“

Besonders defensiv präsentierte sich Büppel stabil. „Ein großes Kompliment an die Mädels – aus dem Spiel heraus haben wir kaum etwas zugelassen. Hollage wurde meist nur durch Standards gefährlich“, erklärte König. Insgesamt sei es ein geschlossener Auftritt gewesen: „Ein sehr erwachsener Auftritt der Mannschaft, an dem jede von den 18 Spielerinnen, die dabei waren, ihren Anteil trägt.“

Durch den Erfolg verbessert sich der TuS Büppel im Tabellenmittelfeld und steht nun mit 21 Punkten auf Rang sechs. Blau-Weiß Hollage bleibt mit 20 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.