Büppel gegen Delmenhorst: Favorit trifft auf unbequemen Gegner

– Foto: Andreas LITZE Richter

Während Büppel seine Entwicklung bestätigen will, reist Delmenhorst mit dem klaren Ziel an, noch einmal zu punkten. Beide Trainer erwarten ein intensives Spiel.

Wenn der TuS Büppel am Sonntag den TV Jahn Delmenhorst empfängt, treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber klaren Zielsetzungen aufeinander. Büppel geht als Favorit in die Partie, während Delmenhorst auf Zählbares hofft.

TuS-Trainer Moritz König warnt trotz der Tabellensituation vor dem Gegner. „Am Sonntag gegen Jahn Delmenhorst erwartet uns eine schwierige Aufgabe. Auch wenn die Tabellensituation etwas anderes sagt, haben wir das Hinspiel mit 0:2 verloren und wissen um die Qualität des Gegners.“ Besonders hebt er die Erfahrung und Physis der Gäste hervor: „Delmenhorst verfügt über viel Erfahrung und eine enorme körperliche Präsenz in den Zweikämpfen.“

Für Büppel steht vor allem die eigene Entwicklung im Fokus. „Unsere Trainingswoche war sehr gut und wir entwickeln uns seit Monaten stabil weiter“, betonte König. „Mir ist wichtig, dass wir am Sonntag den nächsten Schritt auf unserem Weg machen und zeigen, dass wir spielerisch inzwischen reifer agieren als noch im Hinspiel.“ Dabei setzt der Coach auf Ballbesitz und Struktur: „Wir wollen unsere spielerischen Lösungen finden und unser Spiel durchziehen, der Ball muss laufen.“

Auf der anderen Seite reist Delmenhorst mit klarer Zielsetzung an. „Wir müssen noch einmal punkten, dann ist die Klasse, glaube ich, sicher. Das wollen wir unbedingt am Sonntag“, erklärte Trainer Daniel Prause. Große Ankündigungen seien dabei nicht nötig: „Ich glaube, wir müssen jetzt nicht große Parolen ausschreien im Vorfeld.“

Prause erwartet ein emotionales Duell: „Wir wissen alle, dass es ein hitziges Spiel wird, dass es ein heißer Tanz wird und um die Bedeutung, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen.“ Gleichzeitig verweist er auf das gewonnene Hinspiel: „Wir haben das Hinspiel völlig verdient 2:0 gewonnen und seitdem sehr, sehr gute weitere Schritte gemacht.“

Trotz des Respekts vor Büppel sieht Prause sein Team gut vorbereitet: „Wir haben eine wahnsinnig gute Trainingswoche, einen vollen Kader und können aus dem Vollen schöpfen.“ Zudem sei die Entwicklung der letzten Wochen positiv: „Wir haben uns wahnsinnig gesteigert und sind gerade in einem guten Momentum.“

Die Favoritenrolle sieht er dennoch klar verteilt: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die einen sehr guten Lauf hat und als Favorit in die Partie gehen wird.“ Gleichzeitig kündigt er Widerstand an: „Wir wissen, dass wir sie einfach nur ärgern können – und das wollen wir auch tun. Schön gegen uns zu spielen ist es nie.“

So deutet vieles auf ein intensives Duell hin, in dem Büppel seine spielerische Linie durchsetzen will und Delmenhorst mit Einsatz und Widerstand dagegenhält.