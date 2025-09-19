Büppel empfängt spielstarkes Meppen II

Am 7. Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West tritt TuS Büppel zuhause gegen den SV Meppen II an. Beide Trainer betonen die Herausforderungen und wollen ihre Teams optimal vorbereiten.

TuS Büppel will am Sonntag (21.09.) vor heimischem Publikum wieder in die Erfolgsspur finden. Nach sechs Spielen steht die Mannschaft mit acht Punkten auf Rang sechs der Tabelle. Gegen den Tabellenneunten SV Meppen II soll ein weiterer Heimsieg her. Trainer Moritz König warnt allerdings vor den spielerischen Qualitäten des Gegners: „Wir erwarten eine gute und junge Mannschaft, die – im Gegensatz zu vielen anderen in der Liga – versucht, Lösungen spielerisch zu finden.“

Auch die Gäste aus Meppen zeigen Respekt vor dem Gegner. Trainer Ralf Spanier erklärt: „In den letzten Partien haben wir uns stetig weiterentwickelt und konnten immer neue Erfahrungen mitnehmen. Vor Büppel haben wir großen Respekt, doch unser Fokus liegt klar auf unserer eigenen Leistung.“ Die U20 des SV Meppen reist mit vier Punkten aus sechs Partien an und möchte ihre Position in der Tabelle stabilisieren.

Die Gastgeberinnen aus Varel sind bislang auf eigenem Platz ungeschlagen, hatten in dieser Saison unter anderem ein Remis gegen das Topteam TiMoNo und Siege gegen Jesteburg sowie Hollage gefeiert. Büppel wird versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, während Meppen II auf seine spielerische Entwicklung setzt.