Büppel dominiert in Meppen – klarer Auswärtssieg

– Foto: Andreas LITZE Richter

Nach einer kurzen Schwächephase in der ersten Halbzeit übernimmt Büppel die Kontrolle und erspielt sich im zweiten Durchgang zahlreiche Chancen. Trainer Moritz König zeigt sich zufrieden – sieht aber auch Verbesserungspotenzial.

Der TuS Büppel hat seine aufsteigende Form eindrucksvoll bestätigt und beim SV Meppen II einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg eingefahren. Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierte die Mannschaft das Geschehen klar und ließ den Gastgeberinnen kaum noch Luft.

Trainer Moritz König sprach nach der Partie von einem insgesamt überzeugenden Auftritt: „Das war gestern ein sehr dominanter Auftritt von uns. Wir hatten das Spiel über weite Strecken voll im Griff.“ Dennoch verlief die erste Halbzeit nicht durchgehend nach Plan. „Auch wenn es in der ersten Halbzeit mal 15 Minuten gab, die nicht optimal waren. Da haben wir zu schnell nach vorne gespielt und sind dadurch etwas aus unserem Rhythmus gekommen.“

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Büppel deutlich strukturierter und druckvoller. Die Mannschaft setzte sich tief in der gegnerischen Hälfte fest und kam regelmäßig zu hochkarätigen Torchancen. „In der zweiten Halbzeit war das dann fast wie beim Handball: Wir haben uns um den gegnerischen Sechzehner festgesetzt und uns im Fünf-Minuten-Takt Großchancen erspielt“, so König.

Die Tore fielen schließlich in der Schlussphase, als sich die Überlegenheit auch im Ergebnis widerspiegelte. Meppen II gelang es kaum noch, für Entlastung zu sorgen, während Büppel das Spiel konsequent kontrollierte.

Trotz des klaren Erfolgs sieht der Trainer noch Ansatzpunkte zur Verbesserung: „Nur in zwei, drei Situationen gegen den Ball in der Offensive waren wir etwas zu fahrlässig, das müssen wir in den nächsten Spielen noch besser machen.“ Insgesamt zog er jedoch ein positives Fazit: „Wir haben wenig zugelassen und der Ball lief meistens sehr gut.“

Mit dem Sieg festigt Büppel seine Position im Tabellenmittelfeld und untermauert die zuletzt gezeigte Entwicklung.