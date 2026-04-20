Büppel dominiert in Lutten – klarer 5:0-Auswärtssieg

– Foto: Andreas LITZE Richter

Nach einer noch ausgeglichenen ersten Halbzeit dreht Büppel auf und lässt Lutten keine Chance. Trainer Moritz König spricht von einem „völlig gerechten Ergebnis“.

Der TuS Büppel hat seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel eindrucksvoll untermauert und beim TuS Lutten einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg eingefahren. Vor allem nach der Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Moritz König ihre spielerische Überlegenheit.

Bereits früh brachte Felice Bonin (4.) die Gäste in Führung, Chiara Eschmann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (27.). Dennoch tat sich Büppel im ersten Durchgang phasenweise schwer, klare Lösungen zu finden. „In der ersten Halbzeit haben wir uns bei unseren Entscheidungen durch das kompakte und schnelle Verschieben von Lutten zwischenzeitlich schwergetan, Lösungen zu finden“, erklärte König.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch deutlich. Büppel fand zunehmend Zugriff auf das Spiel und nutzte seine Chancen konsequenter. Alicia Kersten (54.), Mara Sommer (57.) und Rebekka Kube (68.) sorgten innerhalb kurzer Zeit für klare Verhältnisse.

„Nach der Pause ist uns das deutlich besser gelungen“, sagte König mit Blick auf die offensive Durchschlagskraft seiner Mannschaft. Insgesamt verzeichnete Büppel eine Vielzahl an Abschlüssen: „Wir hatten am Ende über 20 Torschüsse, die wir uns gut erarbeitet haben, auch wenn wir aus dem Spiel heraus nicht alles verwertet haben und drei Tore nach Standards gefallen sind.“

Gerade die Effektivität bei ruhenden Bällen hob der Trainer hervor: „Aber auch diese Standards haben wir uns im Grundsatz wieder gut erarbeitet und nicht geschenkt bekommen.“

Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg, wie König betonte: „Insgesamt war das ein sehr guter Auftritt und ein auch in der Höhe völlig gerechtes Ergebnis.“

Für Büppel bedeutet der klare Sieg einen weiteren Schritt zur Stabilisierung im oberen Mittelfeld, während Lutten weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.