Büppel dominiert Heimspiel

Der TuS Büppel bleibt in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West auf Kurs. Beim 3:1-Heimsieg gegen den TuS Lutten überzeugte das Team von Trainer Moritz König vor allem mit Spielkontrolle und einer souveränen zweiten Halbzeit.

Schon früh übernahm Büppel die Kontrolle. Christina Müller brachte die Gastgeberinnen in der 10. Minute in Führung. Nach rund 20 Minuten erhöhte ein Eigentor von Luttens Lilly Bramlage auf 2:0. Trotz der klaren Führung tat sich Büppel phasenweise schwer, das eigene Spiel ruhig aufzubauen. „Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, auch wenn wir uns in der ersten Halbzeit durch zu viel eigenen Druck das Leben selbst etwas schwer gemacht haben“, sagte König nach dem Abpfiff.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie kurzzeitig offener. Ein unglückliches Eigentor von Merle Dierks brachte Lutten in der 46. Minute zurück ins Spiel. Davon ließ sich Büppel jedoch nicht beirren. „Nach der Pause war’s deutlich ruhiger, wir haben insgesamt unsere Tore gut herausgespielt und hinten nur wenig zugelassen – das, was kam, hat unsere Torhüterin sicher gehalten. Das Gegentor war ein unglückliches Eigentor“, erklärte König.