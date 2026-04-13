Büppel dominiert deutlich – Bunnen erlebt gebrauchten Tag

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der TuS Büppel zeigt beim 5:0 gegen die DJK-SV Bunnen eine starke Vorstellung und kontrolliert das Spiel über weite Strecken. Die Gäste hingegen finden kaum zu ihrer Form – und hadern mit der eigenen Chancenverwertung.

Der TuS Büppel hat am Wochenende ein klares Ausrufezeichen gesetzt und die DJK-SV Bunnen mit 5:0 besiegt. Bereits früh brachte Mara Sommer ihre Mannschaft auf Kurs, später sorgten weitere Treffer für klare Verhältnisse in einer Partie, die über weite Strecken von den Gastgeberinnen bestimmt wurde.

Büppels Trainer Moritz König sprach nach der Partie von einem „sehr dominanten Auftritt“. Auch wenn das Ergebnis ohne Gegentor aus seiner Sicht „eher glücklich war, weil Bunnen zwei bis drei gute Chancen hatte“, sah er seine Mannschaft klar überlegen. Der Gegner sei „eigentlich nur über die Euphorie und die defensive Arbeit ins Spiel“ gekommen. Gefährliche Szenen seien vor allem durch eigene Fehler entstanden „und nicht durch die Eigenleistung des Gegners“.

Besonders zufrieden zeigte sich König mit der Spielanlage seiner Mannschaft: „Besonders gefreut hat mich, dass wir alle Tore – auch die Standards, die zum ersten und dritten Tor geführt haben – richtig gut erspielt haben.“ Insgesamt sei es „eine sehr reife Leistung“ gewesen, bei der „die Art und Weise, wie der Ball lief, absolut gestimmt hat“. Lediglich gegen den Ball sieht er noch Entwicklungspotenzial: „Das war an manchen Ecken allerdings noch ausbaufähig.“

Auf der anderen Seite fiel das Fazit von Bunnens Trainer Sascha Anneken deutlich kritischer aus. „An dem doch gebrauchten Sonntag gab es einen verdienten Sieg für Büppel“, sagte er. Seine Mannschaft sei „selten an die Leistungen der letzten Wochen herangekommen“, habe „zum Toreschießen eingeladen“ und „gegen einen nicht übermächtigen Gegner definitiv eine der schlechtesten Saisonleistungen abgeliefert“.

Dabei hätte das Ergebnis aus Sicht der Gäste durchaus anders aussehen können. „Trotz der nicht ansprechenden Leistungen hätten wir sogar noch mehrere Tore aus aussichtsreichster Position erzielen können, inklusive zwei Mal Aluminium, aber selbst das sollte nicht klappen“, so Anneken. Am Ende blieb nur ein klares Fazit: „Abhaken, weitermachen.“

Während Büppel mit dem überzeugenden Auftritt wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld sammelt, muss Bunnen die deutliche Niederlage schnell verarbeiten, um im Saisonendspurt wieder in die Spur zu finden.