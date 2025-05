Bünyamin Kinir wechselt zum FV Fahrnau

Der FV Fahrnau hat sich nach Klejdi Zenelak (FC 08 Bad Säckingen) den nächsten offensivstarken Akteur aus der Kreisliga A geangelt. Wie der B-Kreisligist bekannt gab, schließt sich Bünyamin Kinir dem Verein zur neuen Saison an. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom SV Schopfheim in die Grienmatt. Kinir, der unter anderem beim FC Steinen-Höllstein und FC Zell auch schon in der Bezirksliga auflief, kommt in der laufenden Runde auf bisher sieben Tore und elf Vorlagen aus 23 Spielen.