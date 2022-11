Bünyamin Kilic übernimmt beim VfL Alfter Landesliga, Staffel 1: Bünyamin Kiliic war vor kurzem beim Siegburger SV entlassen worden. Ab sofort steht der 35-Jährige beim VfL Alfter an der Seitenlinie.

Die Verantwortlichen des VfL Alfter hatten die schnelle Lösung nach der Trennung von Trainer Jürgen Hülder und schon am Dienstagabend präsentierte der Landesligist den Nachfolger. Der neue Mann ist am Mittelrhein alles andere, als ein Unbekannter.

Erst Ende September wurde Bünyamin Kilic beim Mittelrheinligisten Siegburger SV entlassen , nachdem der Start mit 5 Punkten aus sechs Spielen nicht wirklich geglückt war. Insgesamt über drei Jahre war Kilic beim SSV im Amt, die vergangene Saison beendete er auf einem sehr respektablen siebten Platz. Interessante Randnotiz: Kilic schickte Alfter am letzten Spieltag mit einem 2:0-Sieg seiner Siegburger in die Landesliga.

Die sportliche Leitung des VfL um Dieter Neuhaus und Mehmet Dogan haben in ihrer Ankündigung - schon in Gesprächen mit möglichen Nachfolgern zu sein - am Montag nicht zu viel versprochen. "Aufgrund seiner Zeit als Trainer in Siegburg und als Konkurrent auf dem Platz ist uns Bünyamin aus der Vergangenheit bestens bekannt", ließen Neuhaus und Dogan verlauten, die spürbar stolz anfügten: "Wir haben damit eine absolute Top-Lösung und einen Mittelrhein-Kenner für den VfL gefunden und geben Bünyamin nun die nötige Zeit, um die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln."

Die Zusammenarbeit ist also langfristig angelegt, der direkte Wiederaufstieg als Auftrag für Kilic wäre angesichts der 13 Punkte Abstand zur Tabellenspitze auch durchaus ambitioniert. Mittelfristig dürfte es aber schon der Anspruch von Verein und Trainer sein, ganz oben in der Landesliga mitzumischen.