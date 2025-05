Bülstedt/Vorwerk übernimmt Platz zwei nach 2:0 gegen Scheeßel

Mit einem 2:0-Sieg stößt Bülstedt/Vorwerk Scheeßel vom zweiten Platz der Kreisliga und kann nun aus eigener Kraft den Aufstiegsrelegationsplatz sichern. Mit vier Punkten Rückstand ist sogar Platz eins noch in Reichweite.

Rot-Weiß Scheeßel hatte von Spielbeginn an mehr Ballbesitz als der TSV Bülstedt/Vorwerk. Dennoch waren die kompakt verteidigenden Gastgeber jederzeit durch schnelle Gegenangriffe gefährlich. So hatte der TSV nicht nur die erste Gelegenheit des Spiels, als Janos Lemmermann einen Volleyschuss aus der zweiten Reihe knapp neben das Tor setzte (4.), sondern ging auch früh in Führung. Nach einem Lemmermann-Freistoß aus dem rechten Halbfeld köpfte Leon Stauch den Ball zum 1:0 ins Tor (11.).