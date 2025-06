Bülstedt/Vorwerk selbstbewusst vor Relegationsspiel gegen Löhnhorst

– Foto: Guido Specht

Am Sonnabend kämpft der TSV Bülstedt/Vorwerk in Lilienthal mit dem SV Löhnhorst um den Einzug ins Relegationsfinale um den Bezirksliga-Aufstieg. Da sich beide Gegner kaum kennen, steht ein Duell ohne klaren Favoriten bevor.

Im Schoofmoorstadion des SV Lilienthal-Falkenberg steigt am Sonnabend um 16 Uhr das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga. Der TSV Bülstedt/Vorwerk, Zweiter der Kreisliga Rotenburg, trifft auf den SV Löhnhorst, den Vizemeister der Kreisliga Osterholz. Der Sieger der Partie trifft in der Woche darauf im Finale der Relegation auf den TSV Fischerhude-Quelkhorn, um den vierten Bezirksligaaufsteiger auszuspielen. Heute, 16:00 Uhr SV Löhnhorst Löhnhorst TSV Bülstedt/Vorwerk Bülstedt/V. 16:00 PUSH

Bülstedt reist mit viel Selbstvertrauen im Gepäck nach Lilienthal. Nach der Hinserie stand der TSV auf dem 10. Rang der Kreisligatabelle, nur einen Punkt vor einem Abstiegsplatz. In der Rückrunde legte die Mannschaft dann eine beeindruckende Serie hin: In allen 13 Spielen blieb der TSV ungeschlagen und führte am Ende die Rückrundentabelle souverän an. Und zur Krönung belohnten sich die Bülstedter, die von Janos Lemmermann als Spielertrainer und Klaus Albrecht an der Seitenlinie trainiert werden, durch einen Last-Minute-Sieg über den TuS Zeven mit der Qualifikation für die Aufstiegsrelegation. „Das Spiel nun ist eine Zugabe für uns“, findet Albrecht.