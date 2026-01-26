Bülach verliert Brüder-Paar und holt neuen Angreifer

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC Allschwil

Trainer: Fabian Cigliano

Zugänge: Nikola Gajic (FC Concordia Basel)

Abgänge: Lyes Arrad (BSC Old Boys II), Ömer Dilaver Yagimli (US Olympia 1963), Sofiane Bilal Laoufi (BSC Old Boys II)



FC Bülach

Trainer: Daniel Bernhardsgrütter

Zugänge: Tim Bossart (FC Willisau)

Abgänge: Patrick Lüthi (FC Oberglatt), Fabian Lüthi (FC Oberglatt), Aron Santos (FC Seuzach)





FC DübendorfTrainer: Shaip KrasniqiZugänge:Abgänge: Shahid Malhis (Zürich City SC), Malik Sow (Zürich City SC), Florent Berisha (FC Effretikon)FC Kirchberg BETrainer: Niklaus AebiZugänge:Abgänge:

FC Lachen/Altendorf

Trainer: Philipp Egli

Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)

Abgänge:



FC Liestal

Trainer: Sohail Bamassy

Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II)

Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden)



FC Pratteln

Trainer: Daniel Widmer

Zugänge:

Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden)



FC Red Star Zürich

Trainer: Jérôme Oswald

Zugänge: Armaan Kalra (FC Kosova)

Abgänge:



FC Thalwil

Trainer: Gianni Lavigna

Zugänge: Dennis Aberia (FC Dietikon)

Abgänge:



FC Uster

Trainer: Etienne Scholz

Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen)

Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)



SC Binningen

Trainer: Dominik Müller

Zugänge:

Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach), Orkun Cetin (FC Münchenstein)

SC Dornach

Trainer: Arjan Peco

Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen)

Abgänge:



Zürich City SC

Trainer:

Zugänge: Jared Bischke (Zürich City SC), Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf)

Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (?), Julio Sant Anna (FC Affoltern a/A), Rachid Ramdani (?), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR)

