Bülach und Seefeld erkämpfen sich Punkt - Red Star mit nächstem Akzent

Spannung pur in der 2. Liga interregional: In der Gruppe 4 schafft Red Star den dritten Sieg in Serie. Weiter im Vormarsch ist Schaffhausen II. Für Bülach, Seefeld und Dübendorf reichte es zumindest für ein Remis. In der Gruppe 3 zeigten Thalwil und Lachen/Altendorf starke Leistungen - und zwangen damit die Top-Teams Sursee und Locarno in die Knie.

Zusätzlich Schwung und Moral könnte ihnen auch die plötzliche und vom Zeitpunkt her durchaus spezielle Modus-Änderung der Amateurliga geben ( wir berichteten ). Nur noch mindestens zwei statt vier Teams müssen zum Ende der Meisterschaft in die 2. Liga absteigen. Dazu kommt: Der derzeitige Tabellen-14. der Gruppe 4 (Uster) würde ebenso den Kopf aus der Schlinge ziehen. Als bester Drittletzter der vier Interregio-Gruppen.

Regelmässig in diesem Frühling am Punkte sammeln ist der FC Bülach. Wenig fehlte, und die Unterländer hätten sogar Leader Widnau nach einem frühen Tor von Samet Ademi (22.) in die Knie gezwungen. Nur da war halt noch ein anderer Ademi, der in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt noch für die Rheintaler ausgleichen konnte. Widnaus Ex-Profi Samet Ademi, der somit bereits seinen 15. Treffer erzielte.

Schaffhausen II kennt keine Gnade

Spannend bleibt der Abstiegskampf ohnehin. Ausser dem abgeschlagenen und damit wohl gesetzten Schlusslicht FC Bazenheid ist noch die halbe Gruppe in den Relegationskampf involviert. Angeführt wird das Feld der Gefährdeten von den von einem russischen Millionär finanzierten Schaffhauser Reserven. Sie verbesserten sich mit dem 5:0 über Bazenheid auf Platz 6 - und dürften wohl schon bald nicht mehr zum Kreis der Zitter-Teams zählen. Schaffhausens Torjäger Brendon Abazi schraubte gegen den FCB sein Konto auf bereits 21 Treffer.

Uster enttäuscht in Balzers

Grösser dürften die Sorgen beim FC Uster sein, die sich in Balzers klar 0:3 geschlagen geben mussten. Matti Forrer und Medin Murati mittels Freistoss brachten den Erstliga-Absteiger auf Kurs. Für den Schlusspunkt sorgte dann Ferhat Saglam (88.). Der FCU präsentierte sich derweil über die gesamte Spielzeit zu harmlos, und konnte so kaum zwingende Situationen kreieren.

Dübendorf muss zweimal Ausgleich hinnehmen

Zumindest zu einem Punkt reichte es Dübendorf beim 2:2 gegen Arbon. Die Glattaler führten zweimal durch Eldin Omerovic (per Distanzschuss) und Nejc Plaznik (mit einem feinen Schlenzer), mussten aber beide Male den Ausgleich hinnehmen. Und so war auch FCD-Trainer Shaip Krasniqi hinterher hin- und hergerissen. "Angesichts unserer Dominanz in der ersten Hälfte ist es natürlich schade, nicht zu gewonnen zu haben", sagte er gegenüber "zueriost.ch".

Seefeld verdient sich Remis in Gossau

Von einem gewonnenen Punkt kann sicher auch in den Reihen des FC Seefeld gesprochen werden. Der Interregio-Neuling erreichte in der nigelnagelneuen Buechenwald-Arena beim FC Gossau SG ein 1:1.

Marc Fischer traf für die Gäste in der Schlussphase zum vielbejubelten Ausgleich. Es war kein gestohlener Punkt. Die spielstarken Ostschweizer waren zwar über weite Strecken der Partien bestimmend, konnten sich aber kaum Chancen herausarbeiten. Einmal mehr müsste man sich in Gossau fragen - so viel individuelle Klasse, und so wenig Ertrag.

Thalwil gelingt späte Wende

Auf dramatische Art und Weise setzte sich in der Gruppe 3 der FC Thalwil gegen Locarno 3:2 durch.

Die Gastgeber führten zwar früh 1:0 (19.), gerieten aber im Verlauf der zweiten Hälfte in Rückstand. In den Schlussminuten kam es dann aber zu einer neuerlichen Wende. Das dritte Thalwiler Tor war Kristijan Klincov vorbehalten, der tief in der Nachspielzeit traf.

Einwechselspieler richten es für Lachen/Altendorf

Sogar noch mehr Treffer gab es beim überraschenden 4:3 von Lachen/Altendorf beim Tabellenzweiten Sursee. Es war der erste Erfolg für die Gäste nach sieglosen Partien.

Und auch auf dem Sportplatz Schlottermilch verpasste man einiges, wenn man die Partie vorzeitig verliess. Als Matchwinner erwiesen sich dabei die eingewechselten Aleandro Norelli und Zef Gojani, welche für die Schwyzer vorentscheidend trafen. Das Anschlusstor der Luzerner in der 96. Minute fiel zu spät.

Entsprechend glücklich zufrieden äusserte sich Lachens Coach Philipp Egli hinterher: "Die Jungs haben sich diesen Sieg mit viel Herz und Teamgeist verdient. Auch für uns im Staff waren diese positiven Emotionen und der Vollerfolg wichtig. In diesem Spiel haben wir ein Team erlebt, welches ganz viel davon verkörperte, wie wir uns den Fussball vorstellen. Dies war ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung."

