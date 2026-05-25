Bülach stürzt Dübendorf ins Elend, Zürich City verliert Verfolgerduell

Dübendorf (orange) hat sich den Klassenerhalt wohl endgültig verbaut: Die Glattaler kassieren im Kellerduell gegen Bülach drei späte Gegentore und verlieren mit 1:4. – Foto: dsc

Während der FC Thalwil mit einem klaren 5:0-Sieg gegen Allschwil seine Leaderposition in der Interregio-Gruppe 3 behauptet, muss sich Zürich City im Verfolgerduell gegen Dornach geschlagen geben und überholen lassen. Am anderen Tabellenende lassen drei späte Tore in Dübendorf den FC Bülach weiter hoffen. Usters 3:0-Sieg über Red Star verschafft Uster eine gute Ausgangslage im Kampf um den Ligaerhalt. Und auch Lachen/Altendorf dürfte trotz deutlicher Niederlage in Binningen nicht mehr zittern müssen. In der Gruppe 5 gewinnt Seefeld den Spitzenkampf gegen Weesen und rückt näher an Leader Gossau heran. Schaffhausen II verschafft sich mit dem 3:0 über Chur etwas Luft zum Strich und Seuzach sichert sich mit einem 1:1 in Wil den Klassenerhalt.

Die beiden Teams lieferten sich ein spannendes Duell. Nach einer torlosen ersten Halbzeit waren es die Gäste, die in der 55. Minute in Führung gingen. Ardit Gashi traf per direktem Freistoss aus rund 40 Metern. Keine vier Zeigerumdrehungen später erhöhte Florent Gacaferi nach einer sehenswerten Einzelaktion. Eine Minute danach folgte das 3:0 durch Aurelio Currenti.

Zürich City verliert Verfolgerduell und rutscht auf Rang 3 Ein bitterer Samstag für Zürich City: Der vormals Zweitplatzierte der Interregio-Gruppe 3 musste sich vor heimischem Publikum dem Drittplatzierten SC Dornach beugen, der drei Tore innert fünf Minuten schoss. Die Aufholjagd kam zu spät, das Spiel endete 2:3. Damit überholen die Solothurner die Stadtzürcher in der Tabelle.

Drei späte Tore in Dübendorf lassen Bülach weiter hoffen Am anderen Ende der Tabelle kam es zum Keller-Derby zwischen dem Drittletzten Dübendorf und dem Zweitletzten Bülach - mit dem glücklicheren Ende für die Zürcher Unterländer. Den deutlichen 4:1-Auswärtssieg sicherten sie sich jedoch erst in den letzten sechs regulären Spielminuten.

Doch Zürich City rappelte sich nochmals auf: Zuerst versenkte Youssouf Sow in der 74. Minute einen Penalty in den Maschen, dann erzielte Serge Kevyn Aboue Angoue den 2:3-Anschlusstreffer (82.). Nur eine Minute später die Chance auf den Ausgleich: Foul-Elfmeter für Zürich City, doch Sow verschiesst. Auch in den neun (!) Nachspielminuten will kein Tor mehr fallen und so bleibt es bei der knappen Niederlage.

Die Gästen hatten den besseren Start erwischt: Nachdem er in der 11. Minute seinen Schuss noch vom Pfosten abprallen gesehen hatte, traf Nemanja Petrovic drei Zeigerumdrehungen später zum 1:0. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drängte Dübendorf auf den Ausgleich, der schliesslich in der 58. Minute auch fiel. Ricardo Da Silva war der Torschütze. Danach hatten die Glattaler mehrfach das 2:1 auf dem Fuss, scheiterten jedoch wiederholt. Es kam, wie es kommen musste. Aus dem Nichts traf Noah Musolli in der 84. Minute per Kopf zum 2:1 für Bülach - und setzte keine zwei Minuten später noch eins drauf, 3:1. Den Schlusspunkt setzte Bülachs Topscorer Petrovic mit seinem 11. Saisontor in der 90. Minute.

Damit fehlen Bülach drei Runden vor Saisonende drei Punkte auf einen Nichtabstiegsrang. «Solange es rechnerisch möglich ist, glauben wir an den Ligaerhalt», sagt FCB-Trainer Daniel Bernhardsgrütter gegenüber dem «tagesanzeiger.ch». Dübendorf hilft wohl auch der Glaube nicht mehr: Das Team von Shaip Krasniqi liegt mit sechs Punkten Rückstand unter dem Strich.

Uster nach 3:0 über Red Star wohl auf der sicheren Seite

Aufatmen dürfte hingegen der andere Zürcher Oberländer Interregio-Verein: Uster konnte sich im Derby gegen Red Star mit 3:0 durchsetzen und hat sich damit im Kampf um den Ligaerhalt eine gute Ausgangslage verschafft.

Die Gastgeber bestimmten vor allem in der ersten Halbzeit das Geschehen und kamen früh zu mehreren Möglichkeiten. Nach gut zwanzig Minuten brachte Nevio Kyburz Uster in Führung, nur wenig später erhöhte Raphael Bachmann per Kopf auf 2:0. Red Star fand zunächst nur schwer ins Spiel und konnte offensiv kaum Akzente setzen.

Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie ausgeglichener, wobei beide Teams bei hohen Temperaturen an Intensität einbüssten. Red Star kam nun vermehrt in die Nähe des Ustermer Strafraums, gefährliche Abschlüsse blieben jedoch selten. In der Nachspielzeit sorgte Caner Türkmen mit einem verwandelten Penalty für den 3:0-Endstand.

«Wir waren dominant, das war ein gelungener Auftritt», gab Uster-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch» zu Protokoll. Fünf Tabellenränge und sechs Punkte beträgt nach diesem Sieg der Vorsprung des FCU auf einen Abstiegsplatz.

Lachen/Altendorf verliert in Binningen deutlich

Keine Sorgen mehr machen muss sich wohl auch der FC Lachen/Altendorf, auch wenn er es auswärts in Binningen mit der 1:4-Niederlage verpasste, den Klassenerhalt auch rechnerisch zu sichern. Die ebenfalls sechs Punkte Vorsprung dürften reichen.

Die Märchler starteten bei schwierigen Bedingungen auf dem Kunstrasen engagiert in die Partie und kamen früh zu guten Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Levi Egli, dessen Abschluss von Binningens Torhüter Corsin Schüpbach stark entschärft wurde.

Trotz mehr Ballbesitz geriet der FCLA nach einer halben Stunde und einem Tor von Enea Reimer in Rückstand. Aleksander Radovic gelang kurz vor der Pause nach einem Eckball zwar der Ausgleich, doch noch vor dem Seitenwechsel ging Binningen durch einen von Andy Tshibuabua verwerteten Penalty erneut in Führung (45.+4).

In der zweiten Halbzeit fehlten den Lachnern zunehmend die Mittel, um dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und bauten die Führung in der 79. Minute durch einen Treffer von Nicolas Hug aus. Drei Zeigerumdrehungen später kassierte Torschütze Radovic die direkte Rote Karte. Damit war die Partie endgültig entschieden - und das 4:1 durch Musie Negasi Angesom in der 94. Minute nur noch Zugabe.

Thalwil siegt 5:0 und ist weiterhin auf Kurs

Der FC Thalwil hat das letzte Heimspiel der Saison deutlich mit 5:0 gegen den FC Allschwil gewonnen und bleibt damit im Rennen um den Aufstieg in einer starken Ausgangslage. Der Seeklub führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor Dornach, dem Gegner der nächsten Runde, an.

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Thalwil kontrollierte die Partie über weite Strecken und setzte die Baselbieter Gäste früh unter Druck. Nach mehreren guten Möglichkeiten brachte Edis Memic seine Farben in der 19. Minute verdient in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Heimteam spielbestimmend. Memic erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der Schlussphase machte Thalwil dann kurzen Prozess: Adriano Sodano traf zweimal per Kopf (85./93.), dazwischen war auch Male Tolaj erfolgreich (91.).

Gruppe 5

Seefeld gewinnt Spitzenkampf gegen Weesen

Seefeld hat den Spitzenkampf gegen das vor dem Spiel erstplatzierte Weesen mit 3:0 für sich entschieden und bleibt im Aufstiegsrennen weiter in Schlagdistanz. Nur noch einen Punkt beträgt der Rückstand auf den neuen Leader Gossau.

Die Stadtzürcher, die auf ihren Rot gesperrten Trainer Heris Stefanachi verzichten mussten, fanden nach einem engagierten Start der Gäste immer besser ins Spiel und gingen durch Iwan Seglias Kopftreffer in der 13. Minute in Führung.

In einer intensiven Partie erspielte sich der FCS in der Folge weitere Möglichkeiten, liess jedoch mehrere Chancen ungenutzt. Dadurch blieb die Begegnung lange offen und umkämpft. Erst in der Schlussphase sorgten die Gastgeber für die Entscheidung: Der eingewechselte Liam Bachmann erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0 (93.), ehe Leonardo Bortot kurz darauf den Endstand zum 3:0 herstellte (93.).

Wichtiger Sieg für den FC Schaffhausen II

Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnte die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen das Sechs-Punkte-Spiel gegen Direktkonkurrent Chur 97 mit 3:0 für sich entscheiden und sich damit etwas Luft zum Strich verschaffen.

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Das Team von Antonio Dos Santos zeigte eine starke zweite Halbzeit und viel Siegeswillen. In der 55. Minute erzielte Luhpaty Bryan Mendes das 1:0 für die Hausherren. Eine halbe Stunde später erhöhte Rayan Reslan auf 2:0 und weitere fünf Minuten später setzte Adriano Rizvic mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Fünf Punkte Vorsprung hat der FCS II nun auf Chur 97, das auf dem drittletzten und somit einem Abstiegsrang liegt.

Seuzach mit einem 1:1 zum definitiven Klassenerhalt

Der FC Seuzach spielte gegen Wils U20 1:1 unentschieden und kann damit auch rechnerisch nicht mehr absteigen.

Seuzach startete fulminant: Patrice Eigenheer traf schon in der ersten Minute den Pfosten. Danach flachte das Spiel aber sogleich wieder etwas ab. Nach einer halben Stunde ging Wils U20 durch ein Tor von Florian Bekteshi in Führung.

In der zweiten Halbzeit flankte Gabriel Auer den Ball auf den zweiten Posten, wo Eigenheer zum 1:1-Ausgleich einköpfen konnte. Danach gaben hauptsächlich Schiedsrichter-Entscheidungen zu reden. Seuzach brachte das Unentschieden über die Zeit und sicherte sich den wichtigen Auswärtspunkt.