Bülach soll Brüder-Paar verlieren - Sturmverstärkung für Uster

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 3 werden laufend aktualisiert.
FC Ajoie-Monterri
Trainer: Thierry Payet, Harold Santin
Zugänge:
Abgänge: Nolan Geraud (SR Delémont), Joris Alexis Gester (FC Bassecourt), Lionel Martin (?), Hervé Dylan Buka (?)
FC Allschwil
Trainer: Fabian Cigliano
Zugänge: Nikola Gajic (FC Concordia Basel)
Abgänge: Lyes Arrad (BSC Old Boys II)
FC Lachen/Altendorf
Trainer: Philipp Egli
Zugänge: Erijon Bislimi (SC Siebnen)
Abgänge:
FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Ali Alkan (FC Concordia Basel II)
Abgänge: Emre Sahin (FC Birsfelden)
FC Pratteln
Trainer: Daniel Widmer
Zugänge:
Abgänge: Florent Gacaferi (SC Dornach), Enrique Stefanelli (FC Birsfelden), Adrian Falcone (FC Birsfelden)
FC Red Star Zürich
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge:
Abgänge:
FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge:
Abgänge:
FC Uster
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Caner Türkmen (SV Schaffhausen)
Abgänge: Boris Steiner (FC Frauenfeld)
SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge:
Abgänge: Haris Hodzic (SC Dornach)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 3 getätigt
SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Florent Gacaferi (FC Pratteln), Haris Hodzic (SC Binningen)
Abgänge:
Zürich City SC
Trainer:
Zugänge: Jared Bischke (Zürich City SC), Lukas Winzap (zuletzt für FC Zürich lizenziert), Shahid Malhis (FC Dübendorf), Malik Sow (FC Dübendorf)
Abgänge: Mohamet Mballo Mballo (Spanien), Ibrahim Bamba (England), Serkan Polat (?), Julio Sant Anna (?), Rachid Ramdani (?), Gilberto Adul Seidi (GD Samora Correia/POR)
