 2026-07-16T13:43:51.953Z

Transfers

Bülach holt Routiniers - Rücktritte bei Veltheim

Transferübersicht: 2. Liga, Gruppe 2

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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2. Liga, Gruppe 2
Bassersdorf
Brüttisellen
FC Embrach
FC Gossau ZH

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Zweitliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Ardit Merdzani (FC Bassersdorf II), Liam Bachmann (FC Seefeld), Yves Nützi (FC Bülach II)
Abgänge: Iasonas Panagiotoulas (FC Dietikon), Timon Zech (MTV Berg/Würmsee/GER)

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FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge:
Abgänge: Menderes Ajdini (SV Höngg)

FC Bülach
Trainer: Daniel Bernhardsgrütter
Zugänge: Thomas Kargbo (SV Schaffhausen), Bekim Bushati (FC Kloten), Silvano Kessler (FC Kloten), Lum Thaqi (FC Kloten)
Abgänge: Rosario Filippone (FC Seefeld), Nemanja Petrovic (FC Wettswil-Bonstetten), Tim Bossart (FC Schötz)

FC Dübendorf
Trainer: Alis Murati
Zugänge:
Abgänge: Rafael Bräm (FC Red Star Zürich), Labinot Bytyci (Zürich City SC), Lorenzo Giorgi (FC Kosova), Nino Simic (FC Srbija ZH)

FC Embrach
Trainer: Igor Drmic
Zugänge:
Abgänge:

FC Gossau ZH
Trainer: Andreas Häsler
Zugänge:
Abgänge:

FC Greifensee
Trainer: Gabor Gerstenmaier
Zugänge:
Abgänge: Axel Jean Iten (FC Dietikon)

FC Herrliberg
Trainer: Oscar Barreiro
Zugänge:
Abgänge:

FC Niederweningen
Trainer: Sven Willimann
Zugänge: Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (FC Niederweningen)
Abgänge: Nico Bucher (FC Niederweningen II), Robin Wick (FC Niederweningen II), Denis Videcnik (Pause)

FC Oberwinterthur
Trainer: Naim Delijaj
Zugänge: Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen)
Abgänge: Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon)

FC Pfäffikon ZH
Trainer: Urs Wolfensberger
Zugänge: Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II)
Abgänge: Dominik Buchs (FC Pfäffikon ZH II)

FC Wald
Trainer:
Zugänge:
Abgänge:

FC Wiesendangen
Trainer: Sokol Maliqi
Zugänge:
Abgänge: John Leu (Pausiert Kreuzbandriss), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (FC Wiesendangen II)

SC Veltheim
Trainer: Richard Oswald
Zugänge:
Abgänge: Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon)

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