Bülach holt Routiniers - Rücktritte bei Veltheim

FC Bassersdorf
Trainer: Christian Pandiani
Zugänge: Ardit Merdzani (FC Bassersdorf II), Liam Bachmann (FC Seefeld), Yves Nützi (FC Bülach II)
Abgänge: Iasonas Panagiotoulas (FC Dietikon), Timon Zech (MTV Berg/Würmsee/GER)
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FC Brüttisellen-Dietlikon
Trainer: Zahir Idrizi
Zugänge:
Abgänge: Menderes Ajdini (SV Höngg)
FC EmbrachTrainer:
Igor DrmicZugänge: Abgänge:FC Gossau ZHTrainer:
Andreas HäslerZugänge:Abgänge:FC GreifenseeTrainer:
Gabor GerstenmaierZugänge:Abgänge:
Axel Jean Iten (FC Dietikon) FC HerrlibergTrainer:
Oscar BarreiroZugänge: Abgänge: FC NiederweningenTrainer:
Sven WillimannZugänge:
Jonatan Tomeo (FC Dietikon II), Noel Mathys (FC Niederweningen) Abgänge:
Nico Bucher (FC Niederweningen II), Robin Wick (FC Niederweningen II), Denis Videcnik (Pause) FC OberwinterthurTrainer:
Naim DelijajZugänge:
Remo Spiegelberg (FC Elgg), Eliron Berisha (FC Thayngen) Abgänge:
Eros Henrique De Araujo (FC Effretikon) FC Pfäffikon ZHTrainer:
Urs WolfensbergerZugänge:
Diogo Chitas Da Rocha (FC Brüttisellen-Dietlikon II) Abgänge:
Dominik Buchs (FC Pfäffikon ZH II) FC WaldTrainer: Zugänge:Abgänge:FC WiesendangenTrainer:
Sokol MaliqiZugänge:Abgänge:
John Leu (Pausiert Kreuzbandriss), Timon Welwolo (Pause), Gian Meili (Pause), Yves Nobs (Rücktritt), Florin Keller (FC Wiesendangen II) SC VeltheimTrainer:
Richard OswaldZugänge:Abgänge:
Siem Amanuel (FC Töss), Sven Buchmann (Rücktritt), Victor Martin (FC Phönix Seen), Marvin Rutschmann (Rücktritt), Diego Damien Vargas (Rücktritt), Marco Barreira Assuncao (FC Seuzach), Fabio Lauria (Pause), Jonas Duske (FC Witikon)
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