Bühring und Haack verlängern beim FC Schüttorf 09

Die Kaderplanungen beim FC Schüttorf 09 für die Saison 2026/27 schreiten weiter voran. Mit Jesko Bühring und Luis Haack haben zwei weitere Spieler ihre Zusage gegeben und werden mindestens bis 2027 im 09-Sportpark auflaufen.

Jesko Bühring ist ein echtes Eigengewächs und, mit zwei kurzen Unterbrechungen, bei Emsbühren und Leschede, seit 2012 fester Bestandteil der ersten Mannschaft seines Heimatvereins. In dieser Zeit absolvierte er über 200 Spiele, feierte zwei Meisterschaften in der Bezirksliga und steuerte zahlreiche Tore bei. In der kommenden Spielzeit geht Bühring in seine elfte Saison im Herrenbereich des FC09. Der Verein freut sich, weiterhin auf seine Erfahrung und sein Engagement bauen zu können.

Auch Luis Haack bleibt den Schüttorfern erhalten. Der Offensivspieler war im Sommer 2024 vom VfL Weiße Elf Nordhorn gewechselt und kam verletzungsbedingt zunächst auf 20 Landesliga-Einsätze. In der aktuellen Saison stand er jedoch in 16 von 17 Spielen auf dem Platz und überzeugte mit Tempo, Durchsetzungsvermögen und Leidenschaft. Der Verein zeigt sich erfreut, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.