Bühlerzell verliert letztes Hinrundenspiel in Bad Mergentheim

Bühlerzell gastierte nach dem Unentschieden gegen Gaisbach am letzten Spieltag in Bad Mergentheim. Für die Zeller galt vor dem Spiel verlieren verboten, um vor dem Aufsteiger zu bleiben. Die Sportfreunde taten sich in der Anfangsphase schwer. Viele Ballverluste und Fehlpässe im Mittelfeld ließen Bühlerzell nicht ins Spiel zu kommen. Bad Mergentheim kam erstmals nach 13 Minuten vor das Tor. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld tauchte Sandro Wolfahrt frei vor dem Gästetor auf, setzte den Ball aber über das Gehäuse. Zwei Minuten später machte es Teamkollege Dustin Heling dann besser. Ein langer Ball auf die rechte Seite wurde anschließend flach ins Zentrum gebracht und von Heiling freistehend verwandelt. Für Bühlerzell war das 40. Gegentor der aktuellen Saison eine Art Wachmacher. Keine drei Minuten nach der Führung konnte Philipp Krupp nach einer Flanke von Amadeus Trittner gerade noch rechtzeitig vom VfB-Torhüter gestört werden.

In der 22. Minute rettete die Latte für Bad Mergentheim. Bei einem Eckball stieg Amadeus Trittner am Höchsten scheiterte aber am Querbalken , den Nachschuss setzte Kevin Maintok über das Tor. Nach einer halben Stunde spielte Florian Kachel einen schönen Gassenball in den Strafraum zu Philipp Krupp, der allerdings am gut reagierenden Schlussmann Julian Bach scheiterte. Mit der letzten Aktion war dann allerdings auch Bach geschlagen. Nach einem abgefälschten Schuss von Philipp Krupp kam Matthias Gronbach rechts frei zur Flanke. Raphael Funk musste am zweiten Pfosten nur noch den Fuß zum Ausgleich hinhalten. Bad Mergentheim kam nach der Pause frischer aus der Kabine und hatte auch die erste gute Chance in Durchgang zwei. Luis Zehnter kam aus 20 Metern zum Abschluss, allerdings war Torhüter Christopher Ammon zur Stelle. Nach einer Stunde kamen die Zeller zu ihrer ersten Chance in der zweiten Hälfte. Nach einer Flanke von Raphael Funk konnte der eingewechselte Maximilian Schwarz den Ball nicht auf das Tor bringen. Keine fünf Minuten später sorgte Dustin Heling erneut für die VfB-Führung. Nach einem Ballverlust in der Zeller-Abwehr konnte der freigespielte Heling freistehend zum 2:1 einschieben. In der 71. Minute zeigte der Unparteiische auf den Punkt, nachdem der eingewechselte Dogukan Akdas im Strafraum zu Boden ging. Der Gefoulte trat selber an, scheiterte aber am klasse reagierenden Christopher Ammon. Bad Mergentheim setzte in der Schlussphase auf Konter. Den Zellern fehlten bis auf einen geblockten Schuss von Philipp Krupp die Ideen. Aufgrund der aktiveren zweiten Hälfte der Bad Mergentheimer ging der Sieg für die Aufsteiger in Ordnung. Bühlerzell fällt dank der Mithilfe von Öhringen und Leukershausen „nur“ auf Rang 15 ab. rf