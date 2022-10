Bühlerzell verliert in Niederstetten

TV Niederstetten – Spfr. Bühlerzell 5: 4

Niederstetten fand in der ersten Halbzeit nicht statt und ging trotzdem in der 20. Minute in Führung. Obwohl Bühlerzell in der ersten Halbzeit leichtes Spiel und viele ausgelassene Chancen hatte, schaffte man bis zur Pause lediglich den Ausgleich durch Philipp Krupp nach Ecke von Raphael Funk.Nach der Pause war eine andere Heimmannschaft auf dem Platz. Durch schnelles, schnörkelloses Spiel in die Spitze lag die Mannschaft nach Toren von Yannik Ziegler und Jonas Hofmann nach einer Stunde mit 3:1 in Führung. In der 69. Minute gelang Amadeus Trittner mit einem leicht abgefälschten Freistoß der Anschlusstreffer. Doch kurz darauf stellte Patrick Haag den alten Abstand her. Philipp Krupp verkürzte in der 80. Minute nach Flanke von Simon Beißwenger. Bühlerzell drängte, doch Moritz Esslinger erzielte in der 82. Minute nach einem Konter das 5:3. In der Nachspielzeit verkürzte Amadeus Trittner mit einer Einzelaktion zum 5: 4 Endstand. In der ersten Halbzeit ließBühlerzell teilweise fahrlässig eine Unzahl von Chancen liegen. In der zweiten Halbzeit gelang es dem Defensivverbund nicht, die Räume eng zu halten. So musste die Mannschaft, obwohl sie über das ganze Spiel gesehenetwas besser war, mit leeren Händen aus dem Taubertal nach Hause fahren.