Bühlerzell holt ersten Heimsieg der Saison

Das voraussichtlich letzte Spiel im Schäufelfeld der beiden Bezirksliga-Dinos Spfr. Bühlerzell und SV Wachbach reihte sich nahtlos in die vielen packenden Partien der letzten drei Jahrzehnte ein. Mit schnellem Passspiel zeigten die favorisierten Gäste in den ersten 20 Minuten wer Chef im Ring ist. In der 13. Minute erzielte Wachbach das 0: 1 nach einem Freistoß, das der gut stehende Schiedsrichter wegen Abseits nicht anerkannte. Die Gäste ließen nicht locker und erzielten in der 16. Minute das 0:1 durch Torjäger Felix Gutsche. In der 20 Minute drang Raphael Funk in den Strafraum ein. Sein Rückpass berührte ein Abwehrspieler mit dem Arm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Krupp. Fünf Minuten später ein schöner Angriff der Zeller über Lorenz Schiele und Philipp Krupp, den Florian Kachel zur Führung abschloss. In der 35. Minute eine Kopie des zweiten Tores. Ein langer Ball auf Philipp Krupp. Dieser umkurvte elegant seinen Gegenspieler und bediente den einschussbereiten Florian Kachel mustergültig. Nach dem Zwischentief erhöhten die Gäste vor der Pause noch einmal das Tempo und hatten dabei drei Riesenchancen. Einmal verpasste der Ball nur um Zentimeter das Ziel, einmal rettete Torhüter Christopher Ammon und einmal klärte Niko Vogt kurz vor der Linie. In der 57. Minute vergab Jannik Wolfahrt eine Chance. Besser machte es kurz danach Felix Gutsche, der nach einem schönen Anspiel über die Zeller Abwehr den Anschlusstreffer erzielte. In der letzten halben Stunde war Wachbach spielbestimmend. Aber Bühlerzell stemmte sich mit vereinten Kräften und erfolgreich gegen den Ausgleich. Am Ende durfte die Kellerwaldkurve, der gesamte Zeller Anhangund Trainer Marcus Hutzenlaub den glücklichen Sieg und damit die ersten Heimpunkte in dieser Saison bejubeln.