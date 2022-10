Bühlerzell gewinnt Kellerduell gegen Öhringen.

Man merkte beiden Mannschaften die Verunsicherung aus den letzten Niederlagen an. Erst nach einer halben Stunde konnte Zell eine leichte Überlegenheit erspielen. In der 35 Minute erzielte Philipp Krupp nach gut getimter Flanke von Lorenz Schiele das 0: 1. Kurz danach erzielte Marvin Köder, nach Ecke von Florian Kachel, sein erstes Bezirksligator zum 0:2. Im Anschluss verhinderte Torwart Christopher Ammon das 1:2 gegen Semih Ses. Kurz nach der Pause entschied sich das Spiel. Zunächst war Öhringen am Drücker. In der 48 Minute konnte Oleg Reisich aus drei Meter Entfernung denn Ball nicht ins leere Tor unterbringen. Dagegen sorgte Florian Kachel nach einer schönen Einzelaktion in die Drangphase der Öhringer hinein, für das 0:3. Öhringen gab nicht auf und erzielte in der 66. Minute das 1: 3 durch Andrey Nagumanov. Zum Ende des Spiels konnte Philipp Krupp jeweils nach Vorlage von Anthony Riek noch zwei Tore zum verdienten,aber zu hoch ausgefallenen Sieg erzielen. Bemerkenswert das unauffällige Auftreten und die fehlerfreie Leistung von Schiedsrichter Nico Dolpp.

