Bühlerzell fährt zu formstarken Untermünkheimern.

Termin: Sonntag, 13.11.2022; 14:30 Uhr

Zweiter Dreier in Folge für die Sportfreunde. Nach dem 5:1-Sieg in Öhringen, konnte sich Bühlerzell vergangenen Sonntag mit 3:2 gegen Wachbach durchsetzen. Trotz des frühen Rückstandes, bewies die Elf von Marcus Hutzenlaub Moral und zeigte eine engagierte Leistung. Die erneut überragenden Torschützen Philipp Krupp und Florian Kachel sorgten für den ersten Heimsieg der Saison. Allerdings gibt es für die Zeller auch einen Wermutstropfen zu verkraften. Eine harte Entscheidung brachte die gelb-rote Karte für Marvin Köder, was bedeutet, dass er am Sonntag im Spiel gegen TURA fehlen wird. Die Untermünkheimer konnten sich nach einem schlechten Start in die Saison fangen und sind mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen. Unter anderem gewann das Team von Tim Hofmann zuhause gegen Tabellenführer Gaisbach 4:0 und vergangene Woche 5:1 in Bad Mergentheim. Im letzten Aufeinandertreffen zwischen der TURA und den Sportfreunde stand es nach 90 umkämpften Minuten 1:1. Für Bühlerzell gilt es auf den Leistungen gegen Öhringen und Wachbach aufzubauen, um auch die formstarken Untermünkheimer ärgern zu können. Bei den Zellern wird Andreas Stein in die Mannschaft zurückkehren, allerdings wird Lucas Puppe voraussichtlich fehlen. rf