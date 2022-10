Bühlerzell fährt nach Niederstetten

TV Niederstetten - Sportfreunde Bühlerzell

Zuhause läuft es gar nicht bei den Zellern. Vergangenen Sonntag folgte die bereits 5. Heimniederlage in der laufenden Saison. Noch keine Punkte auf dem eigenen Rasen und eine Tordifferenz von -8 bedeuten logischerweise den letzten Platz in der Heimtabelle. Auswärts läuft es schon eher. Dort hat man nach 4 Spielen bereits 7 Punkte sammeln können. Alles in allem stehen die Sportfreunde gerade auf dem 15. Tabellenplatz vor Gaildorf und Leukershausen-Mariäkappel. Nun geht es für Bühlerzell nach Niederstetten. Der Kreisliga A-Aufsteiger startete mit 3 Niederlagen gegen Gaildorf, Mainhardt und der SGM Hall in die Saison, steigerte sich jedoch zuletzt deutlich und steht aktuell auf Platz 10. Niederstetten trennte sich vergangene Woche gegen die ebenfalls aufgestiegenen Bad Mergentheimer mit einem 1:1. Ihre drei Siege holten sie gegen Altenmünster (3:0), Öhringen (5:1) und vor zwei Wochen gegen Untermünkheim (3:2). Vor allem für Bühlerzell ist es nach der Niederlage gegen Schwäbisch Hall vergangene Woche ein richtungsweisendes Spiel, um den Abstand an das Mittelfeld nicht noch größer werden zu lassen. Bei den Zellern werden Marvin Köder und Matthias Gronbach zurückkehren. Lucas Puppe wird hingegen fehlen. rf