Bühlerzell empfängt Wachbach am Schäufelfeld

Nach fünf sieglosen Spielen konnte Bühlerzell dank einer ordentlichen Leistung gegen Öhringen mit einem 1:5-Sieg verdiente drei Punkte einfahren. Am Sonntag gastiert der SV Wachbach am Schäufelfeld. Das Team von Trainer Arben Kaludra kann bisher auf der starken vergangenen Saison aufbauen und belegt aktuell Rang 4. Die Wachbacher starteten mit einer Ungeschlagen-Serie von acht Spielen in die Runde, verloren danach gegen Untermünkheim(1:2) und Gaisbach(1:4). Allerdings gelang vergangenen Sonntag im Derby gegen Aufsteiger Bad Mergentheim bereits der siebte Saisonsieg. Mit den Sportfreunden trifft die Mannschaft aus dem Erpfental auf eine Art „Lieblingsgegner“. Aus den vergangen 14 Spielen gelangen den Zellern lediglich drei Siege und ein Unentschieden gegen die Wachbacher. Am Sonntag treffen beide Top-Stürmer der Bezirksliga aufeinander. Bühlerzells Philipp Krupp mit 10 Toren und SV-Stürmer Felix Gutsche mit neun Toren konnten bisher vor dem Tor überzeugen. Zell will die Bilanz gegen Wachbach verbessern und den ersten Heimsieg der Saison einfahren. Matthias Gronbach und Timo Müller kehren bei den Sportfreunden zurück, dafür wird Andreas Stein weiterhin fehlen. rf