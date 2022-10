Bühlerzell empfängt Altenmünster/Crailsheim am Schäufelfeld

Nach der Niederlage gegen Niederstetten ist Bühlerzell nun voll im Tabellenkeller angekommen. 7 Punkte aus 10 Spielen bedeuten Platz 16. Nur Aufsteiger Bad Mergentheim ist mit 7 Punkten aufgrund des Torverhältnisses schlechter und somit Tabellenletzter. Trotz vier Auswärtstoren gegen Niederstetten folgte die 7. Niederlage der Saison. Das schnelle Spiel der Niederstetter in die Spitze wurde den Zellern in der zweiten Halbzeit zum Verhängnis und so trat man die Heimreise mit fünf Gegentoren an. Gegen die SGM Altenmünster/Crailsheim gilt es am Sonntag die ersten Punkte zuhause einzufahren. 0 Punkte und die Tordifferenz von -8 bedeuten die schlechteste Heimbilanz der Bezirksliga. In der vergangenen Saison sorgten Amadeus Trittner und Philipp Krupp am 24. Spieltag für den 0:2-Auswärtssieg. In einer umkämpften Regenschlacht waren die Zeller über 90 Minuten die effizientere Mannschaft und konnten in Altenmünster den zweiten von ihren acht Siegen in Folge feiern. Damit der Abstand auf Öhringen und Leukershausen-Mariäkappel nicht noch größer wird, muss am Sonntag gepunktet werden. Bei Bühlerzell wird Matthias Gronbach zurückkehren. rf