Bügel-Weisse-Cup: TV Geiselhöring gibt Comeback auf der Fußballbühne

Am Wochenende steht die Labertalhalle in Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen) wieder ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Der SV Sallach richtet in Zusammenarbeit mit der Brauerei Erl wieder den "Bügel-Weisse-Cup 2026" aus - ein Hallenturnier mit Bande! 15 Teams aus Niederbayern und der Oberpfalz von der A-Klasse bis zur Bezirksliga rittern um den Titel. Die Vorrunde (3 Gruppen à 5 Mannschaften) wird am Samstag ausgetragen, am Sonntag steht dann die Endrunde auf dem Programm.

So sieht die Gruppeneinteilung aus (die Spielzeit beträgt 12 Minuten):



Gruppe 1 (Beginn 10:30 Uhr)

SpVgg Hainsacker (Bezirksliga Oberpfalz Süd), VfR Laberweinting (Kreisklasse Dingolfing), SC Rain (Kreisklasse Straubing), SV Sanding (A-Klasse 1), SpVgg Wolfsegg (B-Klasse 3)

Gruppe 2 (Beginn 13:15 Uhr)

FSV VfB Straubing (Bezirksliga West), DJK Leiblfing (A-Klasse Straubing), TV Geiselhöring (NEU), SV Perkam (Kreisliga Straubing), FC Rosenhof-Wolfskofen (A-Klasse 1) Gruppe 3 (Beginn 16:00 Uhr)

SV Sallach (Bezirksliga West), SC Postau (A-Klasse), SG Sünching/Mötzing (Kreisklasse 2), TV Geisling (A-Klasse), TSV Aufhausen (Kreisklasse 1)





Das Besondere dabei: Der TV Geiselhöring, der im Sommer wieder in den geregelten Spielbetrieb einsteigen will, feiert beim "Bügel-Weisse-Cup" sein Comeback und betritt wieder die Fußballbühne. Acht Teams qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag, die um 12:30 Uhr beginnt.



Neben dem Herrenturnier wird auch reichlich Nachwuchsfußball geboten sein. Ein C- und ein F2-Turnier wird am Samstagabend bzw. am Sonntagvormittag ausgerichtet. Die Organisation und die Verköstigung der Zuschauer übernimmt an beiden Turniertagen der SV Sallach. "Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt", lässt der SVS ausrichten und würde sich freuen, wenn viele Zuschauer den Weg in die Labertalhalle finden würden.