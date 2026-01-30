Bügel-Weisse-Cup: TV Geiselhöring gibt Comeback auf der Fußballbühne

Am Wochenende steht die Labertalhalle in Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen) wieder ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Der SV Sallach richtet in Zusammenarbeit mit der Brauerei Erl wieder den "Bügel-Weisse-Cup 2026" aus - ein Hallenturnier mit Bande! 15 Teams aus Niederbayern und der Oberpfalz von der A-Klasse bis zur Bezirksliga rittern um den Titel. Die Vorrunde (3 Gruppen à 5 Mannschaften) wird am Samstag ausgetragen, am Sonntag steht dann die Endrunde auf dem Programm.
Gruppe 1 (Beginn 10:30 Uhr)
SpVgg Hainsacker (Bezirksliga Oberpfalz Süd), VfR Laberweinting (Kreisklasse Dingolfing), SC Rain (Kreisklasse Straubing), SV Sanding (A-Klasse 1), SpVgg Wolfsegg (B-Klasse 3)
Gruppe 2 (Beginn 13:15 Uhr)
FSV VfB Straubing (Bezirksliga West), DJK Leiblfing (A-Klasse Straubing), TV Geiselhöring (NEU), SV Perkam (Kreisliga Straubing), FC Rosenhof-Wolfskofen (A-Klasse 1)
Gruppe 3 (Beginn 16:00 Uhr)
SV Sallach (Bezirksliga West), SC Postau (A-Klasse), SG Sünching/Mötzing (Kreisklasse 2), TV Geisling (A-Klasse), TSV Aufhausen (Kreisklasse 1)